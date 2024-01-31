Радиационный шторм надвигается на Ростовскую область, пока на М-4 снова латают ямы

Спрос на курьеров вырос в городе более, чем в три раза. Это объясняется ростом популярности сервисов доставки. Такая услуга сейчас есть почти у каждого ритейлера, маркетплейса, кафе или ресторана. А потому курьеров стало не хватать. В условиях конкуренции работодатели вынуждены также идти на повышение зарплат. Доход курьеров в Ростове сейчас составляет в среднем около 75 тысяч рублей.