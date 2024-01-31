Радиационный шторм надвигается на Ростовскую область, пока на М-4 снова латают ямы

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
СМИ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии сообщили, что в Ростовской области ожидается мощный радиационный шторм. Он связан с активностью на Солнце.
Ученые рассказали, что сейчас солнечная активность достигла оранжевого уровня — это примерно 6,5 из 10 возможных баллов. На звезде зафиксировали больше десяти вспышек.
Из-за радиационного шторма метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Также магнитная буря может вывести из строя навигационные приборы и спутники.
Аналитики «Авито Работа» рассказали, что в Ростове по итогам 2023 года вырос спрос на дворников и курьеров.
Мастеров чистоты стали искать на 54% чаще. Из-за дефицита дворников работодатели повысили зарплатные предложения на 25%. Сейчас доходы дворников составляют около 30 тысяч рублей.
Спрос на курьеров вырос в городе более, чем в три раза. Это объясняется ростом популярности сервисов доставки. Такая услуга сейчас есть почти у каждого ритейлера, маркетплейса, кафе или ресторана. А потому курьеров стало не хватать. В условиях конкуренции работодатели вынуждены также идти на повышение зарплат. Доход курьеров в Ростове сейчас составляет в среднем около 75 тысяч рублей.
В «Автодоре» после жалоб водителей и критики властей заявили, что на М-4 «Дон» в Ростовской области проведут масштабную реконструкцию в этом году.
Первым участком, где будут заделывать огромные ямы, станет отрезок с 933-го по 1024-й километры. На втором этапе ремонт пройдет в границах 952-го и 991-го километров трассы.
«Автодор» заверяет, что Главное управление Госэкспертизы уже одобрило проект реконструкции трассы. Остался вопрос найти средства на масштабные работы.