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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Радиационный шторм надвигается на Ростовскую область, пока на М-4 снова латают ямы

Радиационный шторм надвигается на Ростовскую область, пока на М-4 снова латают ямы

31 января 2024, 15:44
Фото: Timo Luege/cc by 2.0/flickr.com
Радиационный шторм надвигается на Ростовскую область, пока на М-4 снова латают ямы
Масштабную реконструкцию запланировали на М-4, тем временем на регион надвигается радиационный шторм, а в Ростове не досчитались дворников.

Радиационный шторм

СМИ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии сообщили, что в Ростовской области ожидается мощный радиационный шторм. Он связан с активностью на Солнце.

Ученые рассказали, что сейчас солнечная активность достигла оранжевого уровня — это примерно 6,5 из 10 возможных баллов. На звезде зафиксировали больше десяти вспышек.

Из-за радиационного шторма метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Также магнитная буря может вывести из строя навигационные приборы и спутники.

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Самые дефицитные специалисты

Аналитики «Авито Работа» рассказали, что в Ростове по итогам 2023 года вырос спрос на дворников и курьеров.

Мастеров чистоты стали искать на 54% чаще. Из-за дефицита дворников работодатели повысили зарплатные предложения на 25%. Сейчас доходы дворников составляют около 30 тысяч рублей.

Спрос на курьеров вырос в городе более, чем в три раза. Это объясняется ростом популярности сервисов доставки. Такая услуга сейчас есть почти у каждого ритейлера, маркетплейса, кафе или ресторана. А потому курьеров стало не хватать. В условиях конкуренции работодатели вынуждены также идти на повышение зарплат. Доход курьеров в Ростове сейчас составляет в среднем около 75 тысяч рублей.

Спрос на курьеров вырос в городе в более чем три раза. Это объясняется ростом популярности сервисов доставки.Спрос на курьеров вырос в городе в более чем три раза. Это объясняется ростом популярности сервисов доставки.
Спрос на курьеров вырос в городе в более чем три раза. Это объясняется ростом популярности сервисов доставки.
Фото: Brian Evans/cc by sa nd/flickr.com
Зарплаты дворников в Ростове выросли на четверть
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Реконструкция на М-4

В «Автодоре» после жалоб водителей и критики властей заявили, что на М-4 «Дон» в Ростовской области проведут масштабную реконструкцию в этом году.

Первым участком, где будут заделывать огромные ямы, станет отрезок с 933-го по 1024-й километры. На втором этапе ремонт пройдет в границах 952-го и 991-го километров трассы.

«Автодор» заверяет, что Главное управление Госэкспертизы уже одобрило проект реконструкции трассы. Остался вопрос найти средства на масштабные работы.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Транспорт
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