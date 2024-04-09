Климатолог сообщил о надвигающемся на Ростовскую область антициклоне с ливнями

Климатолог Иошпа спрогнозировал дожди и похолодание к майским праздникам на Дону

Климатолог Александр Иошпа рассказал, что на Ростовскую область надвигается мощный антициклон из Средиземноморья. С его приходом оджидаются обильные осадки и заметное снижение температуры, сообщил он в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону».