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Климатолог Иошпа спрогнозировал дожди и похолодание к майским праздникам на Дону

Климатолог сообщил о надвигающемся на Ростовскую область антициклоне с ливнями

9 апреля 2024, 06:49
Фото: rostovgazeta.ru
Климатолог Иошпа спрогнозировал дожди и похолодание к майским праздникам на Дону

Климатолог Иошпа спрогнозировал дожди и похолодание к майским праздникам на Дону

Климатолог Александр Иошпа рассказал, что на Ростовскую область надвигается мощный антициклон из Средиземноморья. С его приходом оджидаются обильные осадки и заметное снижение температуры, сообщил он в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону».

В третью декаду апреля ситуация в регионе поменяется. Барические системы, отвечающие за удержание тепла, постепенно переместятся в восточном направлении.

Согласно прогнозам, в регион доберется циклон из Средиземноморья. С ним на донской край обрушатся обильные осадки.

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Синоптик отмечает, что уже в конце недели ожидается похолодание. Температура упадет до 18-19 градусов, вероятны дожди.

Ранее синоптики обещали очень жаркую погоду в середине апреля. Температура воздуха прогреется до +30 градусов Цельсия.

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#Ростов-на-Дону#Погода#Погода Ростов#Облачная погода#Синоптики#Климатолог#Солнечная погода#Наталья Романова
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