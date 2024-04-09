Климатолог сообщил о надвигающемся на Ростовскую область антициклоне с ливнями

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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В третью декаду апреля ситуация в регионе поменяется. Барические системы, отвечающие за удержание тепла, постепенно переместятся в восточном направлении.
Согласно прогнозам, в регион доберется циклон из Средиземноморья. С ним на донской край обрушатся обильные осадки.
Синоптик отмечает, что уже в конце недели ожидается похолодание. Температура упадет до 18-19 градусов, вероятны дожди.
Ранее синоптики обещали очень жаркую погоду в середине апреля. Температура воздуха прогреется до +30 градусов Цельсия.