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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Перепады температур от +12 до +30 градусов ожидаются в Ростовской области

Перепады температур от +12 до +30 градусов ожидаются в Ростовской области

22 апреля 2024, 13:59
Фото: Pxhere
Перепады температур от +12 до +30 градусов ожидаются в Ростовской области
В Ростовской области в конце апреля ожидаются сильные перепады температур, сообщили синоптики.

В ночное время будет сильно холодать, температура может опуститься до +12 градусов, в то время как днем ожидается значительное повышение до +30 градусов.

Ниже температура будет в западной и северных территориях региона, а в южных температура может подниматься до отметки в +30 градусов.

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В Ростове столбики термометров покажут +29 градусов днем 25 апреля, после чего в следующие несколько дней она составит +26 градусов. Осадков ждать не стоит, но должна сложиться облачная погода.

К концу месяца в городе температура может упасть до +23 градусов днем и +14 градусов — ночью.

Ранее в части Ростовской области вводили режим ЧС из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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