Перепады температур от +12 до +30 градусов ожидаются в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В ночное время будет сильно холодать, температура может опуститься до +12 градусов, в то время как днем ожидается значительное повышение до +30 градусов.
Ниже температура будет в западной и северных территориях региона, а в южных температура может подниматься до отметки в +30 градусов.
В Ростове столбики термометров покажут +29 градусов днем 25 апреля, после чего в следующие несколько дней она составит +26 градусов. Осадков ждать не стоит, но должна сложиться облачная погода.
К концу месяца в городе температура может упасть до +23 градусов днем и +14 градусов — ночью.
Ранее в части Ростовской области вводили режим ЧС из-за непогоды.