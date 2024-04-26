В Ростове возбудили дело на юного самбиста, избивающего людей на заказ

Подозреваемый 17-летний юноша является администратором канала в интернет-мессенджере, где он и опубликовал свои действия. По этому поводу возбуждено уголовное дел по ст. 213 УК РФ — хулиганство. Правоохранительные органы будут проверять непричастен ли подозреваемый к другим преступлениям.