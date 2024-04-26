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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

На 17-летнего жителя Ростовской области возбудили уголовное дело

В Ростове возбудили дело на юного самбиста, избивающего людей на заказ

26 апреля 2024, 15:23
Фото: Unsplash
На 17-летнего жителя Ростовской области возбудили уголовное дело
СУ СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего парня за хулиганство, информирует ведомство в своем телеграм-канале.

Молодой человек нападал на людей с различными предметами и снимал это на камеру смартфона. Следователи считают, что он таким образом хотел продемонстрировать пренебрежение к общественным правилам и нормам морали.

Полиция ищет в Ростове юного самбиста, избивающего людей на камеру
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Подозреваемый 17-летний юноша является администратором канала в интернет-мессенджере, где он и опубликовал свои действия. По этому поводу возбуждено уголовное дел по ст. 213 УК РФ — хулиганство. Правоохранительные органы будут проверять непричастен ли подозреваемый к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что парня ищет полиция. Его подозревают в избиении минимум 10 человек. Также известно, что юноша является самбистом.

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