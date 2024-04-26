В Ростове возбудили дело на юного самбиста, избивающего людей на заказ

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Молодой человек нападал на людей с различными предметами и снимал это на камеру смартфона. Следователи считают, что он таким образом хотел продемонстрировать пренебрежение к общественным правилам и нормам морали.
Подозреваемый 17-летний юноша является администратором канала в интернет-мессенджере, где он и опубликовал свои действия. По этому поводу возбуждено уголовное дел по ст. 213 УК РФ — хулиганство. Правоохранительные органы будут проверять непричастен ли подозреваемый к другим преступлениям.
Ранее сообщалось, что парня ищет полиция. Его подозревают в избиении минимум 10 человек. Также известно, что юноша является самбистом.