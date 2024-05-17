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Историк требует официально зарегистрировать Ростов как «южную столицу»

Историк Зенюк требует официально присвоить Ростову статус «южной столицы»

17 мая 2024, 10:24
Фото: rostovgazeta.ru
Историк требует официально зарегистрировать Ростов как «южную столицу»
Историк и активист Дмитрий Зенюк написал обращение в администрацию Ростова с просьбой официально закрепить за городом статус «южной столицы», об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Зенюк просит чиновников зарегистрировать в Роспатенте бренд «южная столица» и закрепить его за Ростовом. Статус «южной столицы», по словам активиста, принадлежит Ростову как административному центру Южного федерального округа. К тому же тут расположены штаб ЮВО и Южный окружной военный суд.

«Данный факт свидетельствует о том, что Ростов-на-Дону имеет полное право называться столицей южного региона, так как „столица“ определяется местом пребывания „правительственных учреждений“», — пишет Зенюк.

По его словам, закрепление за Ростовом бренда «южной столицы» принесет городу экономическую и туристическую выгоду. Помимо товарного знака «южная столица» историк просит зарегистрировать в Роспатенте и закрепить за Ростовом бренды «Столица Юга», South Capital, Capital of the South of Russia.

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Также активист просит администрацию Ростова озаботиться выпуском туристических товаров под брендом «южной столицы».

«С туристической точки зрения ситуация аналогична: у людей вызовет большее желание посетить „Южную столицу“, чем „административный центр Ростовской области“», — говорит Зенюк.

Он привел в пример другие города России, запатентовавшие за собой определенные бренды. Например, Казань приобрела товарный знак «Третья столица России», а Астрахань — «Рыбная столица России».

Ранее Зенюк отстоял для Ростова-на-Дону статус столицы юга России в «Википедии».

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