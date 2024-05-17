Историк Зенюк требует официально присвоить Ростову статус «южной столицы»

Зенюк просит чиновников зарегистрировать в Роспатенте бренд «южная столица» и закрепить его за Ростовом. Статус «южной столицы», по словам активиста, принадлежит Ростову как административному центру Южного федерального округа. К тому же тут расположены штаб ЮВО и Южный окружной военный суд.