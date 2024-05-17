Историк Зенюк требует официально присвоить Ростову статус «южной столицы»

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Зенюк просит чиновников зарегистрировать в Роспатенте бренд «южная столица» и закрепить его за Ростовом. Статус «южной столицы», по словам активиста, принадлежит Ростову как административному центру Южного федерального округа. К тому же тут расположены штаб ЮВО и Южный окружной военный суд.
«Данный факт свидетельствует о том, что Ростов-на-Дону имеет полное право называться столицей южного региона, так как „столица“ определяется местом пребывания „правительственных учреждений“», — пишет Зенюк.
По его словам, закрепление за Ростовом бренда «южной столицы» принесет городу экономическую и туристическую выгоду. Помимо товарного знака «южная столица» историк просит зарегистрировать в Роспатенте и закрепить за Ростовом бренды «Столица Юга», South Capital, Capital of the South of Russia.
Также активист просит администрацию Ростова озаботиться выпуском туристических товаров под брендом «южной столицы».
«С туристической точки зрения ситуация аналогична: у людей вызовет большее желание посетить „Южную столицу“, чем „административный центр Ростовской области“», — говорит Зенюк.
Он привел в пример другие города России, запатентовавшие за собой определенные бренды. Например, Казань приобрела товарный знак «Третья столица России», а Астрахань — «Рыбная столица России».
Ранее Зенюк отстоял для Ростова-на-Дону статус столицы юга России в «Википедии».