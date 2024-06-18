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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Вассерман объяснил, почему Украина целилась по резервуарам с нефтепродуктами в Азове

Вассерман объяснил, почему Украина целилась по резервуару нефтепродуктов в Азове

18 июня 2024, 09:11
Фото: mil.ru
Вассерман объяснил, почему Украина целилась по резервуарам с нефтепродуктами в Азове
Резервуары с нефтепродуктами, как это произошло в Азове, атакуют в основном потому, что это очень уязвимая цель. Повредить и поджечь такие резервуары можно сравнительно небольшим зарядом. Сил уходит мало, а эффект большой, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы, политик Анатолий Вассерман.

Напомним, что ночью из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами в Азове. К тушению привлекли свыше 200 человек, технику и пожарный поезд.

«В принципе, специалисты уже давно обсуждают необходимость защиты от БПЛА всех наших нефтеперегонных заводов и резервуаров. На самом деле, не так уж и сложно натянуть защитные сетки. Например, сетки Рабица», — отмечает Анатолий Вассерман.

Однако, по мнению политика, у нас многие еще продолжают жить по принципу: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

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Депутат подчеркивает, что формально, резервуары с нефтепродуктами можно считать военным объектом.

«Боевая техника использует очень много топлива. В разы больше, чем мирная. Если в мирной технике есть смысл заботиться об экономичности, то перед боевой стоят совершенно другие задачи. Но террористическая организация „Украина“ атакует нефтеперегонные заводы и резервуары не из-за этого. А именно потому, что они очень уязвимы», — отмечает собеседник.
Депутат подчеркивает, что формально, резервуары с нефтепродуктами можно считать военным объектомДепутат подчеркивает, что формально, резервуары с нефтепродуктами можно считать военным объектом
Депутат подчеркивает, что формально, резервуары с нефтепродуктами можно считать военным объектом
Фото: МЧС

Спикер добавляет, что нефти у нас очень много. Поэтому даже если какой-то из объектов удастся повредить, нам все равно хватит нефти.

«Более того, я совершенно уверен, что когда наконец на этих объектах поставят защиту, Украина начнет бить еще по каким-нибудь мирным объектам именно потому, что они террористы», — резюмирует Вассерман.

Ранее RostovGazeta сообщала, что, по оценкам лаборатории, допустимые концентрации загрязняющих веществ после пожара в Азове не превышены.

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#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Азов#Пожар#Нефть#БПЛА#Топливо#Беспилотники#Нефтепродукты#Происшествия#Резервуары
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