Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Напомним, что ночью из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами в Азове. К тушению привлекли свыше 200 человек, технику и пожарный поезд.
«В принципе, специалисты уже давно обсуждают необходимость защиты от БПЛА всех наших нефтеперегонных заводов и резервуаров. На самом деле, не так уж и сложно натянуть защитные сетки. Например, сетки Рабица», — отмечает Анатолий Вассерман.
Однако, по мнению политика, у нас многие еще продолжают жить по принципу: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».
Депутат подчеркивает, что формально, резервуары с нефтепродуктами можно считать военным объектом.
«Боевая техника использует очень много топлива. В разы больше, чем мирная. Если в мирной технике есть смысл заботиться об экономичности, то перед боевой стоят совершенно другие задачи. Но террористическая организация „Украина“ атакует нефтеперегонные заводы и резервуары не из-за этого. А именно потому, что они очень уязвимы», — отмечает собеседник.
Спикер добавляет, что нефти у нас очень много. Поэтому даже если какой-то из объектов удастся повредить, нам все равно хватит нефти.
«Более того, я совершенно уверен, что когда наконец на этих объектах поставят защиту, Украина начнет бить еще по каким-нибудь мирным объектам именно потому, что они террористы», — резюмирует Вассерман.
Ранее RostovGazeta сообщала, что, по оценкам лаборатории, допустимые концентрации загрязняющих веществ после пожара в Азове не превышены.