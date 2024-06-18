Вассерман объяснил, почему Украина целилась по резервуару нефтепродуктов в Азове

Резервуары с нефтепродуктами, как это произошло в Азове, атакуют в основном потому, что это очень уязвимая цель. Повредить и поджечь такие резервуары можно сравнительно небольшим зарядом. Сил уходит мало, а эффект большой, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы, политик Анатолий Вассерман.

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