Резервуар с топливом больше суток полыхает в Азове после атаки беспилотника

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Ранним утром 18 июня дроны самолетного типа атаковали резервуар с горючим в Азове. Из-за удара БПЛА произошли утечка и возгорание. Атака произошла с 3 до 4 часов утра, после нее вспыхнул пожар. К настоящему времени огонь не ликвидирован. Спасатели отчитались о его локализации на площади в 3200 квадратных метров.
Ликвидация огня продолжается. В ней участвуют больше 200 пожарных и 49 единиц техники.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что 18 июня была и вторая атака БПЛА на Азов. Ее целью стал резервуар объемом пять тысяч кубических метров фирмы «Дон-Терминал».