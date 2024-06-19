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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Пожар в Азове на резервуаре с горючем локализован на площади 3200 квадратных метров

Резервуар с топливом больше суток полыхает в Азове после атаки беспилотника

19 июня 2024, 05:07
Фото: 1MI
Пожар в Азове на резервуаре с горючем локализован на площади 3200 квадратных метров

В Азове локализовали пожар на резервуаре с топливом после атаки беспилотника

Пожар в Азове на резервуаре с горючим локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

Ранним утром 18 июня дроны самолетного типа атаковали резервуар с горючим в Азове. Из-за удара БПЛА произошли утечка и возгорание. Атака произошла с 3 до 4 часов утра, после нее вспыхнул пожар. К настоящему времени огонь не ликвидирован. Спасатели отчитались о его локализации на площади в 3200 квадратных метров.

Густой столб дыма от пожара в Азове виден на десятки километров
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Ликвидация огня продолжается. В ней участвуют больше 200 пожарных и 49 единиц техники.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что 18 июня была и вторая атака БПЛА на Азов. Ее целью стал резервуар объемом пять тысяч кубических метров фирмы «Дон-Терминал».

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