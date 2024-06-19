Резервуар с топливом больше суток полыхает в Азове после атаки беспилотника

Ранним утром 18 июня дроны самолетного типа атаковали резервуар с горючим в Азове. Из-за удара БПЛА произошли утечка и возгорание. Атака произошла с 3 до 4 часов утра, после нее вспыхнул пожар. К настоящему времени огонь не ликвидирован. Спасатели отчитались о его локализации на площади в 3200 квадратных метров.