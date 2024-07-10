Невыносимая жара принесла в Ростове-на-Дону отключения света и смерти

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Published Сегодня, 12:00
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В последнее время температура воздуха поднимается до +40 градусов, а местами бывает и жарче. Местные жители даже придумали своеобразный флешмоб, они публикуют фотографии термометров, показывая свои рекорды температуры.
Согласно прогнозам, со среды, 10 июля, температура пойдет на спад. Но ближайшую неделю она будет выше +30 градусов.
В Ростовской области из-за сильной жары начали вводить веерные отключения электричества, в том числе в донской столице. Это необходимо для предотвращения перегрузки сетевого оборудования и серьезных аварий в энергосистеме.
Глава региона Василий Голубев ранее утверждал, что эти ограничения в первую очередь будут применяться к производственным компаниям, которые используют самое большое количество электроэнергии. Тем не менее таких действий может быть недостаточно, и ограничения также затронут местных жителей.
Электричество выключали на территории Главного автовокзала на Сиверса в Ростове, из-за чего пассажиры не могли приобрести билеты. Внутри не работали кондиционеры и система оповещения. Чтобы не пропустить свой автобус, люди ждали на улице под палящим солнцем.
А на железнодорожном вокзале вместо кондиционеров работал вентилятор. Он был один на весь зал. И такая ситуация, по словам пассажиров и встречающих, длится не первый день.
Добавим, что отключения электричества вызывает возмущения среди ростовчан. Они потребовали ввести режим ЧС.
В прокуратуре области сейчас доступна линия для жалоб по поводу проблем с электричеством. Если у кого-то возникли нарушения в подаче электроэнергии, можно позвонить по номеру 8-(863)-210-55-99 и сообщить об этом. Горячая линия функционирует каждый день.
По словам ростовчан, из-за высокой температуры воздуха асфальт начал таять. Люди рассказывают, что на некоторых дорогах асфальт просто растекается под ногами. Один водитель оставил свою машину на улице на несколько часов в самый жаркий день. Когда он вернулся, заметил, что под колесами его автомобиля асфальт уже поплыл.
По информации Donday, от высоких температур начали массово падать стрижи. Зоолог Алексей Тихонов объяснил, что при повышенной температуре воздуха птицы перегреваются, испытывают недостаток воды и падают на землю.
У стрижей есть очень широкие крылья, которые мешают им подниматься после падения. Однако можно помочь птицам в нескольких ситуациях. Во-первых, если они просто обезвожены, можно отпоить стрижа водой. Во-вторых, если у них небольшие травмы. Если же стриж получил серьезные повреждения, то лучше обратиться к специалисту по птицам.
Кроме того, волонтеры рассказали, что в разных районах Ростова находят трупы стрижей.
Ростовчане рассказали RostovGazeta, в квартирах температура поднимается до +35 градусов, если кондиционер не работает.
В Ростове температурный режим устанавливается на отметке около +40 градусов. Высокие показатели тепла приводят к перегрузке электросетей, из-за чего частично вводится расписание временного отключения электричества. В результате жители остаются без света от нескольких минут до нескольких часов.
Без работы кондиционера и при открытых окнах с использованием вентилятора воздух внутри жилых помещений нагревается до +34 — +35 градусов. Пребывание в такой атмосфере становится крайне неудобным. Экстремально тяжело переносить такую жару особенно семьям с маленькими детьми и людям с хроническими заболеваниями.
Во вторник, 9 июля, в Ростове-на-Дону был установлен новый температурный рекорд, который действовал с 1938 года. По информации портала «И о погоде», 9 июля столбики термометров поднялись выше отметки +40 градусов.
Также есть рекорд по самому низкому показателю температуры воздуха 9 июля. Этот рекорд установили в 1926 году, когда термометры показывали лишь +10 градусов.