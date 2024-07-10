Невыносимая жара принесла в Ростове-на-Дону отключения света и смерти

У стрижей есть очень широкие крылья, которые мешают им подниматься после падения. Однако можно помочь птицам в нескольких ситуациях. Во-первых, если они просто обезвожены, можно отпоить стрижа водой. Во-вторых, если у них небольшие травмы. Если же стриж получил серьезные повреждения, то лучше обратиться к специалисту по птицам.