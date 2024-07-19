В Ростовской области поезд насмерть сбил жителя Республики Коми

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
На железнодорожной станции Лихая в Ростовской области произошло смертельное травмирование мужчины. 47-летний житель Республики Коми нарушил правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, и его сбил пассажирский поезд.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
УТ МВД России по СКФО напоминает, что пути необходимо переходить в строго установленных местах. Соблюдение правил поведения жизненно важно.
Ранее ростовские туристы поделились откровениями об отдыхе на морских курортах России и Абхазии.
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