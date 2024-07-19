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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Ростовской области поезд насмерть сбил жителя Республики Коми

В Ростовской области поезд насмерть сбил жителя Республики Коми

19 июля 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области поезд насмерть сбил жителя Республики Коми
В Ростовской области на железнодорожной станции погиб мужчина. Он попал под колеса пассажирского поезда, сообщает УТ МВД России по СКФО.

На железнодорожной станции Лихая в Ростовской области произошло смертельное травмирование мужчины. 47-летний житель Республики Коми нарушил правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, и его сбил пассажирский поезд.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

УТ МВД России по СКФО напоминает, что пути необходимо переходить в строго установленных местах. Соблюдение правил поведения жизненно важно.

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Ранее ростовские туристы поделились откровениями об отдыхе на морских курортах России и Абхазии.

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