В Ростовской области температура упадет до +8 градусов по ночам

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
После теплых выходных синоптики ожидают легкое понижение температуры. В понедельник, 12 августа, прогнозируются кратковременные осадки с грозами и усиление ветра до 20 метров в секунду.
Днем температура поднимется до +30 градусов. В ночные часы жара спадет и термометры могут показать +10 градусов.
По данным метеорологов, в течение дня 13 и 14 августа ожидаются дожди с грозами. Температура в эти дни упадет до +28 градусов, а ночью она составит примерно +8 градусов.
Ранее Пушкинская в донской столице превратилась в бурлящий поток воды во время непогоды.
До этого двухметровый фонтан забил из ливневки в городе в Нахичевани во время дождя.