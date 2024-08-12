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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Ростовской области ожидаются похолодания до +8 градусов по ночам

В Ростовской области температура упадет до +8 градусов по ночам

12 августа 2024, 07:45
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области ожидаются похолодания до +8 градусов по ночам
В Ростовской области на этой неделе по ночам температура воздуха может опускаться до +8 градусов, сообщили синоптики.

После теплых выходных синоптики ожидают легкое понижение температуры. В понедельник, 12 августа, прогнозируются кратковременные осадки с грозами и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Днем температура поднимется до +30 градусов. В ночные часы жара спадет и термометры могут показать +10 градусов.

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По данным метеорологов, в течение дня 13 и 14 августа ожидаются дожди с грозами. Температура в эти дни упадет до +28 градусов, а ночью она составит примерно +8 градусов.

Ранее Пушкинская в донской столице превратилась в бурлящий поток воды во время непогоды.

До этого двухметровый фонтан забил из ливневки в городе в Нахичевани во время дождя.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Синоптики#Похолодание
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