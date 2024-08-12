В Ростовской области температура упадет до +8 градусов по ночам

После теплых выходных синоптики ожидают легкое понижение температуры. В понедельник, 12 августа, прогнозируются кратковременные осадки с грозами и усиление ветра до 20 метров в секунду.



Днем температура поднимется до +30 градусов. В ночные часы жара спадет и термометры могут показать +10 градусов.