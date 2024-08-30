В Ростовской области нашли холероподобную микрофлору и древние зубы мегалодона

В Ростовской области на протяжении более 20 лет ученые собирали различного вида окаменелости. За это время собралась коллекция из 740 объектов. Проводя анализ находок, эксперты выяснили, что более 40 миллионов лет назад на территории донского региона жило свыше 30 видов хрящевых рыб. Из них 12 разновидностей ламнообразных акул, и некоторые из них были особо крупными.