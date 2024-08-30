В Ростовской области нашли холероподобную микрофлору и древние зубы мегалодона

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
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Updated Сегодня, 15:48
На улице Передовой прорвало трубу с горячей водой из-за чего образовалась грунтовая яма. Туда во время прогулки и угодил восьмилетний мальчик.
Прокуратура и СКР организовали проверку по данному инциденту. Ведомства проверят соблюдение требований законодательства. По итогам проверки будут назначены меры реагирования и принято процессуальное решение.
Добавим, что у ребенка диагностировали ожоги конечностей первой и второй степени. Мальчик был госпитализирован.
В Ростове-на-Дону в реке Темерник обнаружили холероподобную микрофлору, рассказали в управлении Роспотребнадзора. Микрофлора водоема считается типичной для летнего периода. В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Ростовской области стабильна.
Эксперты напоминают о важности соблюдения правил гигиены, во избежание отравлений и инфекций. Необходимо мыть руки перед приемом пищи, не плавать в необорудованных местах и не покупать продукты в сомнительных торговых точках.
В Ростовской области на протяжении более 20 лет ученые собирали различного вида окаменелости. За это время собралась коллекция из 740 объектов. Проводя анализ находок, эксперты выяснили, что более 40 миллионов лет назад на территории донского региона жило свыше 30 видов хрящевых рыб. Из них 12 разновидностей ламнообразных акул, и некоторые из них были особо крупными.
Больше всего исследователей привлекли большие зазубренные зубы гигантских акул, которые могли достигать 15 метров в длину. Находки помогут специалистам в дальнейшем изучении морских видов, обитавших ранее на Дону.