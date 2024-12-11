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Яма

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2024
Трактор полностью провалился в гигантскую яму во дворе ЖК в Ростове-на-Дону
11 декабря, 18:03
В центре Ростова-на-Дону забил коммунальный гейзер
8 сентября, 14:28
«Портал в преисподнюю»: гигантский провал образовался во дворе ЖК в Ростове
5 сентября, 11:35
В Ростовской области нашли холероподобную микрофлору и древние зубы мегалодона
30 августа, 15:46
В центре Ростова-на-Дону мусоровоз провалился в траншею
27 августа, 10:10
Застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону
12 августа, 10:01
Мусоровоз провалился под землю в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в образовавшуюся на дороге яму провалился мусоровоз, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».
5 августа, 12:20
Огромная яма появилась на мосту через Ростовское море
В Ростове-на-Дону оказалось сильно повреждено покрытие на мосту, сообщили водители в соцсетях.
5 июня, 14:01
Ростовчане пожаловались на опасную яму, про которую забыли после ремонта
1 апреля, 09:55
Грузовик водоканала провалился в яму в центре Ростова
Задние колеса грузовой машины застряли в огромной яме в центре Ростова, сообщают в местном паблике в соцсети.
31 марта, 07:28
В Таганроге появилась новая достопримечательность — Таганрогский провал
10 февраля, 08:41
Жители Азова заявили об отвалившихся колесах автобуса во время поездки
27 января, 06:24
Поместится грузовик: огромный провал на Ставского появился в Ростове-на-Дону
19 января, 14:02
Машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове
11 января, 07:59
2023
«Газель» частично утонула на дороге в Батайске
В Батайске «Газель» провалилась в яму, которая оказалась скрыта под водой, сообщили очевидцы в соцсетях.
24 июля 2023, 04:54
Стало известно о пострадавшей женщине из-за провалившейся в яму машины в Ростове
В Ростове-на-Дону в яму провалился легковой автомобиль, из-за чего пострадала женщина, сообщили очевидцы в соцсетях.
13 июля 2023, 05:30
Розового фламинго поставили оповещать ростовчан о разбитой дороге
В Ростове-на-Дону в одну из ям на дороге поставили игрушку в виде розового фламинго, сообщили местные жители в соцсетях.
8 июля 2023, 05:49
Асфальт провалился на Ворошиловском в Ростове-на-Дону после ремонта
В Ростове-на-Дону после проведенного ремонта на пересечении Ворошиловского и Варфоломеева провалился асфальт, сообщили местные жители в Telegram-канале «Ростов №1».
5 июля 2023, 09:23

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