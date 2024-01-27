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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Жители Азова заявили об отвалившихся колесах автобуса во время поездки

Жители Азова заявили об отвалившихся колесах автобуса во время поездки

27 января 2024, 06:24
Фото: 1MI
В Азове во время поездки у автобуса отвалились два колеса, сообщили пассажиры в соцсетях.

По их словам, речь идет о транспорте, который вывели на маршрут Азов — Ростов. Они сообщили, что во время поездки произошла аварийная ситуация и по левой стороне автобуса отвалились колеса.

«Нас спасло только то, что не успели разогнаться от остановки. Как выпускают такие автобусы на маршрут, где сервисное обслуживание?», — поинтересовался автор.

Водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону
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Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

Ранее грузовик с водителем провалился в огромную яму на дороге в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азов#Автобус#Авария#Дороги#Ростов#Грузовик#Яма
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