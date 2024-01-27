Жители Азова заявили об отвалившихся колесах автобуса во время поездки

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По их словам, речь идет о транспорте, который вывели на маршрут Азов — Ростов. Они сообщили, что во время поездки произошла аварийная ситуация и по левой стороне автобуса отвалились колеса.
«Нас спасло только то, что не успели разогнаться от остановки. Как выпускают такие автобусы на маршрут, где сервисное обслуживание?», — поинтересовался автор.
Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.
Ранее грузовик с водителем провалился в огромную яму на дороге в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове.