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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Концерты Шуры и «Градусов» в Ростове-на-Дону перенесли на год

Концерты звезд в Ростове-на-Дону отменяют и переносят из-за указа губернатора

2 сентября 2024, 13:07
Фото: vk.com/shura_superstar/cc by sa 4.0
Концерты Шуры и «Градусов» в Ростове-на-Дону перенесли на год

Концерты Шуры и «Градусов» в Ростове-на-Дону перенесли на год

В Ростове-на-Дону в этом году не состоится ряд запланированных концертов, сообщили в Telegram-канале представители заведения Roof Live.

Причиной назвали указ губернатора отменить массовые мероприятия на открытом воздухе с количеством гостей более 50 человек. Документ начал действовать с 30 августа.

Из-за этого концерты Шуры, «Градусов» и «Заточки» пришлось перенести на 2025 год.

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«Переносим скрепя сердцем, но с уверенностью во встрече следующим летом. Все приобретенные ранее билеты и абонементы остаются действительны», — сказано в сообщении.

Стало также известно, что концерт Stigmata, запланированный на 8 сентября, пройдет в другой локации.

Материал об отмене массовых мероприятий читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Градусы#Концерты#Шура
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