Концерты звезд в Ростове-на-Дону отменяют и переносят из-за указа губернатора

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Причиной назвали указ губернатора отменить массовые мероприятия на открытом воздухе с количеством гостей более 50 человек. Документ начал действовать с 30 августа.
Из-за этого концерты Шуры, «Градусов» и «Заточки» пришлось перенести на 2025 год.
«Переносим скрепя сердцем, но с уверенностью во встрече следующим летом. Все приобретенные ранее билеты и абонементы остаются действительны», — сказано в сообщении.
Стало также известно, что концерт Stigmata, запланированный на 8 сентября, пройдет в другой локации.
Материал об отмене массовых мероприятий читайте по ссылке.