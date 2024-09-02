Концерты звезд в Ростове-на-Дону отменяют и переносят из-за указа губернатора

Из-за этого концерты Шуры, «Градусов» и «Заточки» пришлось перенести на 2025 год.

Причиной назвали указ губернатора отменить массовые мероприятия на открытом воздухе с количеством гостей более 50 человек. Документ начал действовать с 30 августа.

«По 50 человек на остановке считается?»: ростовчане высказались о запрете мероприятий

Материал об отмене массовых мероприятий читайте по ссылке.

Стало также известно, что концерт Stigmata, запланированный на 8 сентября, пройдет в другой локации.

«Переносим скрепя сердцем, но с уверенностью во встрече следующим летом. Все приобретенные ранее билеты и абонементы остаются действительны», — сказано в сообщении.

Читайте также:

«По 50 человек на остановке считается?»: ростовчане высказались о запрете мероприятий

В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

Что будет с матчами ФК «Ростов» в связи с запретом на массовые мероприятия