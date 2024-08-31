«По 50 человек на остановке считается?»: ростовчане высказались о запрете мероприятий

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Глава региона запретили мероприятия вне помещений, если количество участников превышает 50 человек. В том числе это касается спортивных событий.
Пользователи в соцсетях оставили большое количество комментариев на эту тему.
«А вот ребята, которые толпой больше 50 человек с утра задорно ждут транспорт. Это считается?», — поинтересовались ростовчане.
«Проведение выездной регистрации на улице тоже считается массовым мероприятием?», — спрашивают горожане. Другие написали, что к этим мерам нужно отнестись с пониманием.
«Почему-то не до всех доходит, что и в Ростов могут долететь дроны и ракета. А чье-то день рождения с запуском фейерверков может помешать сбить цель», — говорится в комментариях.
Напомним, что ограничения ввели для обеспечения безопасности.