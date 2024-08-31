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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

Ростовчане высказали о запрете развлекательных мероприятий

«По 50 человек на остановке считается?»: ростовчане высказались о запрете мероприятий

31 августа 2024, 07:11
Фото: 1MI

Ростовчане высказали о запрете развлекательных мероприятий

В Ростовской области запретили часть развлекательных мероприятий, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Глава региона запретили мероприятия вне помещений, если количество участников превышает 50 человек. В том числе это касается спортивных событий.

Пользователи в соцсетях оставили большое количество комментариев на эту тему.

«А вот ребята, которые толпой больше 50 человек с утра задорно ждут транспорт. Это считается?», — поинтересовались ростовчане.

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«Проведение выездной регистрации на улице тоже считается массовым мероприятием?», — спрашивают горожане. Другие написали, что к этим мерам нужно отнестись с пониманием.

«Почему-то не до всех доходит, что и в Ростов могут долететь дроны и ракета. А чье-то день рождения с запуском фейерверков может помешать сбить цель», — говорится в комментариях.

Напомним, что ограничения ввели для обеспечения безопасности.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Соцсети#Ограничения#Мероприятия#Безопасность
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