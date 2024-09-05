Ученые предупредили об опасности мегацунами

Территории вроде Гренландии находятся в зоне повышенного риска мегацунами. Это обусловлено тем, что массивные блоки льда и земли могут отрываться и обрушиваться в море с отвесных береговых утесов.



Так, например, 16 сентября 2023 года в Гренландии крупный каменный фрагмент, сравнимый по размеру с футбольный стадион, неожиданно откололся с высоты приблизительно 60 метров. Это привело к образованию водяного столба, превышающего 200 метров в высоту.