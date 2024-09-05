rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Ученые предупредили об опасности мегацунами

Ученые предупредили об опасности мегацунами

5 сентября 2024, 07:12
Фото: Pxhere
Ученые предупредили об опасности мегацунами
Ученые считают, что активное таяние ледников может вызвать мегацунами, сообщает издание «Новая Хакасия».

Уменьшение ледяных масс в полярных регионах вызывает беспокойство у ученых в области экологии на протяжении многих лет. За последние десять лет отмечен рост уровня мирового океана на 3,8 сантиметра, поскольку ежегодно в водоемы поступают огромные объемы пресной воды, исчисляемые десятками триллионов галлонов.

Мегацунами представляют собой особо мощные волны, возникающие вследствие падения больших ледяных или каменных масс, а также грязевых обвалов в море. Даже подводные обвалы шельфа могут привести к резкому образованию волн высотой до 100 метров.

Коммунальный фонтан затопил улицу в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Территории вроде Гренландии находятся в зоне повышенного риска мегацунами. Это обусловлено тем, что массивные блоки льда и земли могут отрываться и обрушиваться в море с отвесных береговых утесов.

Так, например, 16 сентября 2023 года в Гренландии крупный каменный фрагмент, сравнимый по размеру с футбольный стадион, неожиданно откололся с высоты приблизительно 60 метров. Это привело к образованию водяного столба, превышающего 200 метров в высоту.

Читайте также:
Коммунальный фонтан затопил улицу в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону ливень затопил автобусРынок затопило в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Экология#Ученые#Происшествия#Мегацунами#Таяние ледников
Подпишитесь
Все виды топлива подорожали в Ростовской области
Сегодня, 06:35
Стало известно, кому повысят пенсии в Ростовской области с 1 октября
Сегодня, 06:37
Эколог Брыканов рассказал, зачем ростовчане начнут массово сдавать бутылки
Сегодня, 07:12
В центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы
Сегодня, 06:02
Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется жара
Сегодня, 04:59
Рыбак из Ростовской области поразил всех пойманным карпом
Сегодня, 04:47