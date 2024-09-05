Ученые предупредили об опасности мегацунами

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Уменьшение ледяных масс в полярных регионах вызывает беспокойство у ученых в области экологии на протяжении многих лет. За последние десять лет отмечен рост уровня мирового океана на 3,8 сантиметра, поскольку ежегодно в водоемы поступают огромные объемы пресной воды, исчисляемые десятками триллионов галлонов.
Мегацунами представляют собой особо мощные волны, возникающие вследствие падения больших ледяных или каменных масс, а также грязевых обвалов в море. Даже подводные обвалы шельфа могут привести к резкому образованию волн высотой до 100 метров.
Территории вроде Гренландии находятся в зоне повышенного риска мегацунами. Это обусловлено тем, что массивные блоки льда и земли могут отрываться и обрушиваться в море с отвесных береговых утесов.
Так, например, 16 сентября 2023 года в Гренландии крупный каменный фрагмент, сравнимый по размеру с футбольный стадион, неожиданно откололся с высоты приблизительно 60 метров. Это привело к образованию водяного столба, превышающего 200 метров в высоту.