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Posted 17 сентября, 13:25

Published 17 сентября, 13:25

Modified 17 сентября, 13:27

Updated 17 сентября, 13:27

В Ростовской области человеческая смертность вдвое превышает рождаемость

Регион вымирает: убыль населения Ростовской области почти достигла 15 тысяч жителей

17 сентября 2024, 13:25
Фото: Unsplash
В Ростовской области человеческая смертность вдвое превышает рождаемость

Естественная убыль населения Ростовской области почти достигла 15 тысяч жителей

С января по июль 2024 года в Ростовской области число умерших людей почти в два раза превысило количество родившихся детей, сообщает Росстат.

Согласно статистическим данным, за первые семь месяцев текущего года в Ростовской области родились 18,4 тысячи малышей. Это на 237 новорожденных больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Однако смертность населения в регионе также выросла. За это же время Ростовской области скончались по разным причинам 33,3 тысячи человек, что на 5,5% больше, чем в 2023-м.

Таким образом естественная убыль населения в регионе составила 14,9 тысячи жителей.

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Добавим, что в ЮФО естественная убыль населения составила 50,7 тысячи человек.

Ранее Росстат рассказал, что жители Ростовской области стали еще реже жениться.

До этого донской регион стала лидером среди самых вымирающих регионов ЮФО.

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