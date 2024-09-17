Регион вымирает: убыль населения Ростовской области почти достигла 15 тысяч жителей

Posted 17 сентября, 13:25
Published 17 сентября, 13:25
Modified 17 сентября, 13:27
Updated 17 сентября, 13:27
Согласно статистическим данным, за первые семь месяцев текущего года в Ростовской области родились 18,4 тысячи малышей. Это на 237 новорожденных больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Однако смертность населения в регионе также выросла. За это же время Ростовской области скончались по разным причинам 33,3 тысячи человек, что на 5,5% больше, чем в 2023-м.
Таким образом естественная убыль населения в регионе составила 14,9 тысячи жителей.
Добавим, что в ЮФО естественная убыль населения составила 50,7 тысячи человек.
Ранее Росстат рассказал, что жители Ростовской области стали еще реже жениться.
До этого донской регион стала лидером среди самых вымирающих регионов ЮФО.