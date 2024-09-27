Отдаст соцсети преемнику: Фатеев отказался от гонки за пост сити-менеджера Таганрога

Posted 27 сентября, 11:02
Published 27 сентября, 11:02
Modified 27 сентября, 11:04
Updated 27 сентября, 11:04
Фатеев решил выйти из предвыборной гонки. Сейчас несколько кандидатов соревнуются за пост главы администрации приморского города. Выбирать нового главу будут депутаты местной думы.
Для Фатеева Таганрог — родной город. На посту главы администрации он сменил скандально известного Михаила Солоницина. Фатеев в своём посте в соцсетях отметил, что пережил вместе с городом много тревожных ситуаций и радостный событий. Он поблагодарил коллег и жителей города за помощь и поддержку.
Также он пообещал, что передаст свои социальные сети преемнику, потому что сумел набрать большое количество подписчиков, желающих получать информацию оперативно.
Чем Фатеев займётся после сложения полномочий, он не сказал. Но до назначения главой администрации Таганрога он отметился на посту министра образования Ростовской области.
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