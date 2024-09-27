Отдаст соцсети преемнику: Фатеев отказался от гонки за пост сити-менеджера Таганрога

Для Фатеева Таганрог — родной город. На посту главы администрации он сменил скандально известного Михаила Солоницина. Фатеев в своём посте в соцсетях отметил, что пережил вместе с городом много тревожных ситуаций и радостный событий. Он поблагодарил коллег и жителей города за помощь и поддержку.