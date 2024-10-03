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Posted 3 октября, 07:42

Published 3 октября, 07:42

Modified 3 октября, 07:44

Updated 3 октября, 07:44

Депутат рассказала, о чем шла речь на судебном заседании по итогам выборов в Ростове

Депутат Оськина в суде оспаривает результаты выборов в Ростовской области

3 октября 2024, 07:42
Фото: 1MI
Депутат рассказала, о чем шла речь на судебном заседании по итогам выборов в Ростове
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Эксклюзив
Депутат Гордумы Наталья Оськина сообщила RostovGazeta, что в судебном порядке пытается оспорить результаты подведения итогов на выборах в Госдуму в Ростовской области, на которых победу одержала Виктория Абрамченко.

Напомним, что 7 сентября в Ростове прошли выборы депутата в Госдуму. RostovGazeta сообщала, что на них не обошлось без скандалов. В частности, коммунистов возмутил не допуск к выборам 72 наблюдателей.

«Сегодня состоялось судебное заседание. На нем мы пытаемся оспорить результаты итогов выборов», — отмечает Наталья Оськина.

Основанием для этого, по словам собеседницы, стал тот факт, что победивший на выборах кандидат якобы «в очень сильном формате использовала свое должностное положение». К тому же, она, по мнению Оськиной, применяла, дескать, незаконную агитацию во время Дня тишины — 6 сентября.

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«В тот момент она уже была кандидатом в депутаты Госдумы. Согласно постановлению правительства, она находилась в неоплачиваемом отпуске. Но, при этом, ездила на форумы, ее пиарили в соцсетях, и административные ресурсы делали перепосты. Во время выборов на наши ходатайства нам отвечали возражениями и протестами, ссылаясь на то, что никаких нарушений нет», — объясняет Оськина.

По словам собеседницы, рассмотрение суда отложили до пятницы — 4 октября 2024 года.

«Мы подали большое количество запросов на предоставление доказательств. В частности, за счет какого бюджета кандидат в депутаты ездила 26 августа в Калугу на некий форум? Почему она была спикером этого форума, находясь в отпуске? При этом, бейджик и все документы регистрации на форуме свидетельствуют о том, что в тот момент она была советником губернатора», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, как коммунисты высказались о прошедших выборах в Ростове.

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