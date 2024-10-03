Депутат Оськина в суде оспаривает результаты выборов в Ростовской области

Основанием для этого, по словам собеседницы, стал тот факт, что победивший на выборах кандидат якобы «в очень сильном формате использовала свое должностное положение». К тому же, она, по мнению Оськиной, применяла, дескать, незаконную агитацию во время Дня тишины — 6 сентября.