Депутат Оськина в суде оспаривает результаты выборов в Ростовской области

Posted 3 октября, 07:42
Published 3 октября, 07:42
Modified 3 октября, 07:44
Updated 3 октября, 07:44
Напомним, что 7 сентября в Ростове прошли выборы депутата в Госдуму. RostovGazeta сообщала, что на них не обошлось без скандалов. В частности, коммунистов возмутил не допуск к выборам 72 наблюдателей.
«Сегодня состоялось судебное заседание. На нем мы пытаемся оспорить результаты итогов выборов», — отмечает Наталья Оськина.
Основанием для этого, по словам собеседницы, стал тот факт, что победивший на выборах кандидат якобы «в очень сильном формате использовала свое должностное положение». К тому же, она, по мнению Оськиной, применяла, дескать, незаконную агитацию во время Дня тишины — 6 сентября.
«В тот момент она уже была кандидатом в депутаты Госдумы. Согласно постановлению правительства, она находилась в неоплачиваемом отпуске. Но, при этом, ездила на форумы, ее пиарили в соцсетях, и административные ресурсы делали перепосты. Во время выборов на наши ходатайства нам отвечали возражениями и протестами, ссылаясь на то, что никаких нарушений нет», — объясняет Оськина.
По словам собеседницы, рассмотрение суда отложили до пятницы — 4 октября 2024 года.
«Мы подали большое количество запросов на предоставление доказательств. В частности, за счет какого бюджета кандидат в депутаты ездила 26 августа в Калугу на некий форум? Почему она была спикером этого форума, находясь в отпуске? При этом, бейджик и все документы регистрации на форуме свидетельствуют о том, что в тот момент она была советником губернатора», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, как коммунисты высказались о прошедших выборах в Ростове.