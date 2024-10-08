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Posted 8 октября, 12:43

Published 8 октября, 12:43

Modified 8 октября, 12:45

Updated 8 октября, 12:45

Движение из Ростовской области в Новоазовск запустят в октябре

Движение из Ростовской области в Новоазовск запустят в октябре

8 октября 2024, 12:43
Фото: ГК «Автодор»
Движение из Ростовской области в Новоазовск запустят в октябре
В скором времени по трассе «Новороссия» запустят движение от Ростовской области в Новоазовск, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Мельниченко и Пушилин обсудили скорое открытие первых десяти километров трассы «Новороссия». Она станет альтернативой Крымскому мосту. Трассу прокладывают от Ростовской области до самого полуострова.

Известно, что уже в октябре по части магистрали запустят движение. Добраться по ней можно будет из Ростовской области до города Новоазовск Донецкой Народной Республики.

«Работы идут в круглосуточном режиме. Необходимо обеспечить нормальную жизнь людям, оставшимся на Донбассе даже в самое тяжёлое время, а также тем, кому ещё предстоит вернуться на родную землю», — заключил губернатор Пензенской области Мельниченко.

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Ранее сообщалось, что трассу из Ростовской области в Крым расширят до четырёх полос.

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