Движение из Ростовской области в Новоазовск запустят в октябре

Posted 8 октября, 12:43
Published 8 октября, 12:43
Modified 8 октября, 12:45
Updated 8 октября, 12:45
Мельниченко и Пушилин обсудили скорое открытие первых десяти километров трассы «Новороссия». Она станет альтернативой Крымскому мосту. Трассу прокладывают от Ростовской области до самого полуострова.
Известно, что уже в октябре по части магистрали запустят движение. Добраться по ней можно будет из Ростовской области до города Новоазовск Донецкой Народной Республики.
«Работы идут в круглосуточном режиме. Необходимо обеспечить нормальную жизнь людям, оставшимся на Донбассе даже в самое тяжёлое время, а также тем, кому ещё предстоит вернуться на родную землю», — заключил губернатор Пензенской области Мельниченко.