Движение из Ростовской области в Новоазовск запустят в октябре

«Работы идут в круглосуточном режиме. Необходимо обеспечить нормальную жизнь людям, оставшимся на Донбассе даже в самое тяжёлое время, а также тем, кому ещё предстоит вернуться на родную землю», — заключил губернатор Пензенской области Мельниченко.