Продукты по заниженным ценам распродадут в Ростовской области 12 октября

Posted 11 октября, 13:17
Published 11 октября, 13:17
Modified 11 октября, 13:19
Updated 11 октября, 13:19
12 октября в Азове на Привокзальной улице пройдёт сельхозярмарка. Она продлится с семи часов утра до трёх часов дня. Свою продукцию там представят фермеры и аграрии. При этом цены на продукты будут на 10-15% ниже рыночных.
Также на ярмарке продадут саженцы деревьев, ягод, семена цветов и овощей, садовые инструменты и инвентарь.
Торговые места для сельхозорганизаций, бизнесменов и обычных граждан предоставят бесплатно.
Свои ярмарки пройдут и в других муниципалитетах региона.
Ранее экономист рассказал, что ждёт Ростовскую область из-за падения объёма урожая.