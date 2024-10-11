rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 13:17

Published 11 октября, 13:17

Modified 11 октября, 13:19

Updated 11 октября, 13:19

Продукты по заниженным ценам распродадут в Ростовской области 12 октября

Продукты по заниженным ценам распродадут в Ростовской области 12 октября

11 октября 2024, 13:17
Фото: donland.ru
Продукты по заниженным ценам распродадут в Ростовской области 12 октября

Ярмарка выходного дня пройдет в Ростовской области на выходных

В Азове пройдёт ярмарка выходного дня, сообщили в Минсельхозе Ростовской области.

12 октября в Азове на Привокзальной улице пройдёт сельхозярмарка. Она продлится с семи часов утра до трёх часов дня. Свою продукцию там представят фермеры и аграрии. При этом цены на продукты будут на 10-15% ниже рыночных.

Также на ярмарке продадут саженцы деревьев, ягод, семена цветов и овощей, садовые инструменты и инвентарь.

Торговые места для сельхозорганизаций, бизнесменов и обычных граждан предоставят бесплатно.

Крупный аграрный рынок собираются открыть под Ростовом в 2024 году
Узнать подробнее

Свои ярмарки пройдут и в других муниципалитетах региона.

Ранее экономист рассказал, что ждёт Ростовскую область из-за падения объёма урожая.

Читайте также:
Глава администрации Ростова Логвиненко сообщил, когда в дома дадут теплоПеревозчиков в Ростовской области наказали за опасные для людей автобусыСнеки-убийцы: обычные фисташки отправили в реанимацию жительницу Ростовской области«Красиво, но болит голова»: яркое полярное сияние пронеслось над Ростовской областьюВ Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»Сад с итальянской черешней за 100 млн рублей появится в Ростовской областиЭкс-глава Советского райсуда Ростова Елена Коблева не смогла выйти из СИЗО
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика