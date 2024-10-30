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Posted 30 октября, 02:56

Published 30 октября, 02:56

Modified 30 октября, 03:05

Updated 30 октября, 03:05

Губернатор сообщил о ночной атаке боевых беспилотников на Ростовскую область

Губернатор сообщил о ночной атаке боевых беспилотников на Ростовскую область

30 октября 2024, 02:56
Фото: Правительство Ростовской области. Губернатор сообщил о ночной атаке боевых беспилотников на Ростовскую область
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Неклиновский район.

По словам губернатора, в ночь на 30 октября в Ростовской области неспокойно. Около 4 часов утра Голубев сообщил, что подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области.

к этому времени в Неклиновском районе были уничтожены 4 беспилотниках летательных аппарата. Все они были самолетного типа.

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«Военные продолжают работу. Последствия на земле уточняются», — уточнил глав региона.

Ранее в беседе с главой ЛНР Леонидом Пасечником Василий Голубев назвал напряженной ситуацию с атаками Дронов на Ростовскую область.

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