Губернатор сообщил о ночной атаке боевых беспилотников на Ростовскую область

Posted 30 октября, 02:56
Published 30 октября, 02:56
Modified 30 октября, 03:05
Updated 30 октября, 03:05
По словам губернатора, в ночь на 30 октября в Ростовской области неспокойно. Около 4 часов утра Голубев сообщил, что подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области.
к этому времени в Неклиновском районе были уничтожены 4 беспилотниках летательных аппарата. Все они были самолетного типа.
«Военные продолжают работу. Последствия на земле уточняются», — уточнил глав региона.
Ранее в беседе с главой ЛНР Леонидом Пасечником Василий Голубев назвал напряженной ситуацию с атаками Дронов на Ростовскую область.