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Posted 12 ноября, 12:21

Published 12 ноября, 12:21

Modified 12 ноября, 12:23

Updated 12 ноября, 12:23

В МЧС назвали причину пожара, унёсшего жизни шести человек в Ростовской области

Стала известна причина пожара, в котором массово погибли рабочие в Ростовской области

12 ноября 2024, 12:21
Фото: МЧС РФ. В МЧС назвали причину пожара, унёсшего жизни шести человек в Ростовской области

В МЧС назвали причину пожара, унёсшего жизни шести человек в Ростовской области

Праздник обернулся трагедией в одном из хуторов Ростовской области, подробностями поделились в ГУ МЧС.

Пожар вспыхнул ночью в частном доме в хуторе Страхов Семикаракорского района. Компания из десяти человек отмечала день рождения друга. Из-за неосторожности при курении произошло возгорание. Пламя быстро охватило весь дом.

На место оперативно прибыли спасатели и шесть автоцистерн. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Шесть человек смогли выбраться из пожара, двое из них серьёзно пострадали. Другие шестеро мужчин погибли в огне.

Отмечали день рождения: шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области
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Фото: МЧС РФ

Полностью потушить пожар смогли только к раннему утру.

Ранее двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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