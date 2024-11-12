Стала известна причина пожара, в котором массово погибли рабочие в Ростовской области

Posted 12 ноября, 12:21
Published 12 ноября, 12:21
Modified 12 ноября, 12:23
Updated 12 ноября, 12:23
Пожар вспыхнул ночью в частном доме в хуторе Страхов Семикаракорского района. Компания из десяти человек отмечала день рождения друга. Из-за неосторожности при курении произошло возгорание. Пламя быстро охватило весь дом.
На место оперативно прибыли спасатели и шесть автоцистерн. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Шесть человек смогли выбраться из пожара, двое из них серьёзно пострадали. Другие шестеро мужчин погибли в огне.
Полностью потушить пожар смогли только к раннему утру.
Ранее двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области.