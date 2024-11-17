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Posted 17 ноября, 13:28

Published 17 ноября, 13:28

Modified 17 ноября, 13:30

Updated 17 ноября, 13:30

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону похолодает до +16 градусов

В Ростове-на-Дону неожиданно потеплеет до +16 градусов

17 ноября 2024, 13:28
Фото: 1MI. Стало известно, когда в Ростове-на-Дону похолодает до +16 градусов
Наступающая неделя будет самой теплой за весь ноябрь. В Ростове-на-Дону температура воздуха достигнет +16 градусов, рассказали синоптики.

Согласно данным прогноза, потепление придет в город уже в понедельник, 18 ноября. Ожидается солнечный и безветренный день. Температурный диапазон составит от -2 до +8 градусов Цельсия.

Во вторник, 19 ноября, ветер пригонит в Ростов-на-Дону тучи. Днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью — похолодает до +1 градуса.

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В среду, 20 ноября, начнутся дожди. Днем ожидается до 10 градусов тепла, ночью температура воздуха упадет всего лишь до +8 градусов.

В четверг, 21 ноября, будет пасмурный день с прояснениями и дождем в ночное время. В течение дня столбики термометров покажут от +7 до +16 градусов.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил о снегопаде и ветре до 20 м/с в Ростовской области.

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