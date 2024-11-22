Автоюрист Азаров рассказал, как быстро оформить ДТП в Ростове

Posted 22 ноября, 08:35
Published 22 ноября, 08:35
Modified 22 ноября, 08:37
Updated 22 ноября, 08:37
Напомним, что законопроект, который позволит водителям при наличии полиса ОСАГО оформлять ДТП на портале Госуслуг, получил одобрение. Госдума рассмотрит его на заседании 19 ноября.
Однако, по словам эксперта, возможность оформить ДПТ самостоятельно, на дороге, существует в Ростове уже несколько лет.
Сделать это на месте можно с помощью приложений: «Госуслуги. Авто», «Помощник ОСАГО» или сайтов страховых компаний.
«Никакого нововведения не произойдет. Все это давно апробировано и работает. Однако очень плохо, что нет информирования водителей. Когда на ДТП приезжает автоюрист, все требуют чтобы на место выехали представители ГАИ. Но патрульных в Ростове мало. И задействовать колоссальные ресурсы для мелких ДТП не имеет смысла», — отмечает Алексей Азаров.
Автоюрист подчеркивает, что в среднем, в Ростове ежедневно происходит 40-50 ДТП. В первую очередь оформители едут на дорожно-транспортные происшествия с ранеными, во вторую — на спецмашины, затем на ДТП от трех автомобилей и общественный транспорт. Поэтому для ростовских водителей, у которых в ДТП чуть разбит бампер, очередь доходит не скоро.
«И даже если проезжающая мимо машина ГАИ остановится, то они направят на пункт оформления или посоветуют самостоятельно оформить европротокол», — уточняет эксперт.
По словам собеседника, нагрузка на инспекторов, которые должны осмотреть машины, описать и заполнить карточки — колоссальная. Не случайно, для оформления ДТП на пунктах водителям приходилось стоять в очереди по 3-4 дня.
Сегодня оформление ДТП на практике занимает максимум 15-20 минут.
«В приложениях все просто и понятно, здесь всплывают подсказки. Участники ДТП вполне могут сами разобраться или привлечь аварийного комиссара, который поможет все быстро оформить на дороге», — уточняет собеседник.
Страховые компании принимают оформленные европротоколы через Госуслуги. Максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей, а по КАСКО — сумма, прописанная в договоре.
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