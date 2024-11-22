rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 08:35

Published 22 ноября, 08:35

Modified 22 ноября, 08:37

Updated 22 ноября, 08:37

Автоюрист Азаров рассказал, как оформить ДТП без длительных ожиданий в Ростове

Автоюрист Азаров рассказал, как быстро оформить ДТП в Ростове

22 ноября 2024, 08:35
Фото: 1MI. Автоюрист Азаров рассказал, как оформить ДТП без длительных ожиданий в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Водители Ростова должны знать, что при мелких ДТП бессмысленно ожидать на дороге оформителя. Даже если он приедет через 5-6 часов, участников ДТП направят на пункт оформления или посоветуют самостоятельно оформить европротокол, сообщил RostovGazeta страховщик ОСАГО, автоюрист Алексей Азаров.

Напомним, что законопроект, который позволит водителям при наличии полиса ОСАГО оформлять ДТП на портале Госуслуг, получил одобрение. Госдума рассмотрит его на заседании 19 ноября.

Однако, по словам эксперта, возможность оформить ДПТ самостоятельно, на дороге, существует в Ростове уже несколько лет.

Сделать это на месте можно с помощью приложений: «Госуслуги. Авто», «Помощник ОСАГО» или сайтов страховых компаний.

«Никакого нововведения не произойдет. Все это давно апробировано и работает. Однако очень плохо, что нет информирования водителей. Когда на ДТП приезжает автоюрист, все требуют чтобы на место выехали представители ГАИ. Но патрульных в Ростове мало. И задействовать колоссальные ресурсы для мелких ДТП не имеет смысла», — отмечает Алексей Азаров.
Юрист Габович объяснил, зачем нужен QR-код на полисе ОСАГО ростовских водителей
Узнать подробнее

Автоюрист подчеркивает, что в среднем, в Ростове ежедневно происходит 40-50 ДТП. В первую очередь оформители едут на дорожно-транспортные происшествия с ранеными, во вторую — на спецмашины, затем на ДТП от трех автомобилей и общественный транспорт. Поэтому для ростовских водителей, у которых в ДТП чуть разбит бампер, очередь доходит не скоро.

«И даже если проезжающая мимо машина ГАИ остановится, то они направят на пункт оформления или посоветуют самостоятельно оформить европротокол», — уточняет эксперт.
Фото: 1MI

По словам собеседника, нагрузка на инспекторов, которые должны осмотреть машины, описать и заполнить карточки — колоссальная. Не случайно, для оформления ДТП на пунктах водителям приходилось стоять в очереди по 3-4 дня.

Сегодня оформление ДТП на практике занимает максимум 15-20 минут.

«В приложениях все просто и понятно, здесь всплывают подсказки. Участники ДТП вполне могут сами разобраться или привлечь аварийного комиссара, который поможет все быстро оформить на дороге», — уточняет собеседник.

Страховые компании принимают оформленные европротоколы через Госуслуги. Максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей, а по КАСКО — сумма, прописанная в договоре.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему появление полиса ОСГОП может привести к повышению проезда в такси Ростова.

Таксисты предупредили о росте цен для пассажиров в Ростове с сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились кадры страшного ДТП с четырьмя фурами на М-4 в Ростовской областиМать и семилетняя дочь заживо сгорели в ДТП с автобусом в Ростовской области«Кажется, кто-то не переобулся»: массовое ДТП произошло в центре Ростова
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Госуслуги#Ростов#ОСАГО#Страховка#Пункт оформления#Аварийный комиссар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика