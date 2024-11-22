Автоюрист Азаров рассказал, как быстро оформить ДТП в Ростове

Автоюрист подчеркивает, что в среднем, в Ростове ежедневно происходит 40-50 ДТП. В первую очередь оформители едут на дорожно-транспортные происшествия с ранеными, во вторую — на спецмашины, затем на ДТП от трех автомобилей и общественный транспорт. Поэтому для ростовских водителей, у которых в ДТП чуть разбит бампер, очередь доходит не скоро.