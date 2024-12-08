«Ошибки наши и ошибки судей»: Карпин оценил итоги «Ростова» в первой части сезона РПЛ

Posted 8 декабря, 11:42
Published 8 декабря, 11:42
Modified 8 декабря, 11:44
Updated 8 декабря, 11:44
7 декабря прошел матч «Ростов-Крылья Советов», который завершился со счетом 3:1. В данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Это — четвертая подряд победа футбольного клуба.
Несмотря на это, Карпин не сполна удовлетворен игрой своих подопечных в первой части сезона РПЛ. В интервью он заявил, что у него есть «досада» из-за некоторых нереализованных моментов и пропущенных голов. Тренер заявил, что не до конца удовлетворен положением, которое сейчас имеет «Ростов».
«Рассчитывали на большее, естественно. Рассчитывали на тот отрезок, где играли не совсем удачно с точки зрения результатов, мы предполагали, что больше очков можно было набрать, даже в тех играх, в которых мы проигрывали. Понятны ошибки наши, понятны ошибки судейские, которые признали все. Это все сыграло свою роль, я думаю, что очков 30-32 можно было взять», — прокомментировал итоги Валерий Карпин.