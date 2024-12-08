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Posted 8 декабря, 11:42

Published 8 декабря, 11:42

Modified 8 декабря, 11:44

Updated 8 декабря, 11:44

Главный тренер Валерий Карин оценил итоги ФК «Ростов» в первой части сезона РПЛ

«Ошибки наши и ошибки судей»: Карпин оценил итоги «Ростова» в первой части сезона РПЛ

8 декабря 2024, 11:42
Фото: 1MI.

Главный тренер Валерий Карин оценил итоги ФК «Ростов» в первой части сезона РПЛ

Несмотря на очередную победу ФК «Ростов», главный тренер Валерий Карпин не удовлетворен нынешней позицией своей команды в турнирной таблице. Об этом он заявил в интервью для «Матч Тв».

7 декабря прошел матч «Ростов-Крылья Советов», который завершился со счетом 3:1. В данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Это — четвертая подряд победа футбольного клуба.

Несмотря на это, Карпин не сполна удовлетворен игрой своих подопечных в первой части сезона РПЛ. В интервью он заявил, что у него есть «досада» из-за некоторых нереализованных моментов и пропущенных голов. Тренер заявил, что не до конца удовлетворен положением, которое сейчас имеет «Ростов».

«Рассчитывали на большее, естественно. Рассчитывали на тот отрезок, где играли не совсем удачно с точки зрения результатов, мы предполагали, что больше очков можно было набрать, даже в тех играх, в которых мы проигрывали. Понятны ошибки наши, понятны ошибки судейские, которые признали все. Это все сыграло свою роль, я думаю, что очков 30-32 можно было взять», — прокомментировал итоги Валерий Карпин.

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Ранее стало известно о смерти легендарного вратаря, игравшего за ФК «Ростов».

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