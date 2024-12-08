«Ошибки наши и ошибки судей»: Карпин оценил итоги «Ростова» в первой части сезона РПЛ

«Рассчитывали на большее, естественно. Рассчитывали на тот отрезок, где играли не совсем удачно с точки зрения результатов, мы предполагали, что больше очков можно было набрать, даже в тех играх, в которых мы проигрывали. Понятны ошибки наши, понятны ошибки судейские, которые признали все. Это все сыграло свою роль, я думаю, что очков 30-32 можно было взять», — прокомментировал итоги Валерий Карпин.