«Мы — бомжуем»: как ростовчане лишились единственного жилья из-за долга по кредиту

Posted 16 января, 10:45
Published 16 января, 10:45
Modified 16 января, 10:47
Updated 16 января, 10:47
Обстоятельства, когда людям срочно требуется большая сумма денег, бывают разными. В большинстве случаев, за каждым таким кредитом стоит настоящее людское горе.
Так, в 2009 году у ростовчанина заболела онкологией жена. Обращаться в банк на тот момент ему не позволяли обстоятельства. А деньги нужны были срочно.
«Потребительский кредит в размере 600 тысяч рублей он взял в кредитном потребительском кооперативе граждан „Партнерство“, — вспоминает сестра жены Людмила.
Однако по истечении срока отдать деньги мужчина не смог.
«У нас был серьезный адвокат. Судебные тяжбы длились много лет. Но даже этот адвокат не смог пробить сложившуюся систему», — отмечает Людмила.
По словам собеседницы, в 2015 году квартиру мужчины на улице Добровольского в Ростове переоформили на третье лицо, которое приобрело жилье на торгах.
«Кооператив к тому времени реорганизовался. Сперва он был КПКГ „Партнерство“, потом одна буква отпала и стало КПК, а потом организация реорганизовалась в ООО „Партнерство“. На этапе ООО компания уже владела торгами, и люди с торга приобрели квартиру мужа моей сестры», — объясняет Людмила.
По словам собеседницы, зимой 2020 года мужчину буквально «выбросили» из квартиры на улицу.
«Два года мы судились и по выселению. Борьба шла очень серьезная, но нас никто так и не услышал», — отмечает Людмила.
Внучке жительницы Кубани Татьяны Розлач, проживающей в Ростове, было всего 18 лет, когда в 2010 году она взяла кредит в кооперативе «Партнерство».
«Деньги потребовались ее отчиму, чтобы отдать долг — он проигрался. На тот момент внучка была школьницей и сдавала экзамены. Вот и решила помочь отчиму, чтобы он отдал долг», — рассказывает Татьяна.
По словам собеседницы, вернуть деньги девушка должна была через год в размере более 1,8 миллиона рублей. Из них 1,3 миллиона — это займ, остальное — проценты.
«Кредит внучка брала под 60%. За неуплату суммы начислялся 1% в день. За неуплату процентов — ещё 1% в день», — подчеркивает Татьяна.
Жительница Кубани добавляет, что в 2018 году из-за невозможности вернуть деньги, ее внучку — молодую маму с двумя маленькими детьми на руках, выселили из собственной квартиры на 20-й Линии в Ростове.
«При этом мой правнук — сын внучки, в год и три месяца оказался должником!» — возмущается жительница Кубани.
В наличии RostovGazeta есть постановление судебных приставов о назначении нового срока исполнения. В нем сообщается о выселении из квартиры разменявшего второй год жизни должника (2016 года рождения), и установлении ему нового срока для исполнения требований — до февраля 2018 года. Также в документе указано, что принудительное выселение будет производиться без извещения малыша.
Ростовчанка Ольга в 2010 году взяла в КПКГ «Партнерство» кредит в размере 1,3 миллиона рублей. В итоге тоже лишилась единственного жилья на улице Еременко.
«А эту квартиру я покупала сама, за свои деньги, еще на стадии котлована», — уточняет собеседница.
Ольга вспоминает, что выселение из собственной квартиры в 2017 году из-за невозможности вернуть кредит было очень жестким — со вскрытием замков, применением насилия к дочери и зятю.
«Фактически мы остались на улице. С 2017 года я и моя дочь бомжуем — у нас нет определенного места жительства. Нет жилья, нет родственников, и помочь нам тоже некому. А ту единственную квартиру, купленную на мои деньги, отняли», — сокрушается ростовчанка.
По словам Ольги, после произошедших событий на момент выселения из квартиры отец лежал в больнице с третьим инсультом. А мама не пережила стресс — умерла в 2014 году.
Собеседники делятся мнением, что КПКГ «Партнерство» якобы оказывалось всяческое содействие.
«Потому что когда регистрировалась данная организация, основной вид деятельности был указан „предоставление кредитов“. Но при таком виде деятельности, КПКГ должен был иметь лицензию от Центробанка, подтверждающую, что им разрешено этим заниматься. Для получения этой лицензии уставной капитал должен порядка 90 миллионов рублей. А у них был ноль. Возникает вопрос — откуда брались деньги, чтобы предоставлять кредиты? Что это были за деньги, чьи, если на счету компании ничего не было?» — задается вопросами Ольга.
Множество вопросов у выселенных из жилья вызывает и дальнейшая реорганизация кооператива.
«У кооператива не было полномочий заниматься продажами и передачей жилья. А вот его преемник — коммерческая организация ООО „Партнерство“, начала этим заниматься. ООО передало мое право требования — договор, физическому лицу. А дальше уже эта гражданка подала иск о выселении и снятии регистрации всей моей семье — четырем людям, которые проживали в квартире. В том числе и двум пенсионерам», — добавляет Ольга.
Недоумение ростовчан вызвали и появившийся в судах документ залога с печатью ипотеки.
«О какой ипотеке может идти речь? Моя квартира находилась у меня в собственности, и никакую ипотеку я не брала. Но когда начались суды, мы увидели на обороте документов штампы ипотеки. А если стоит такой штамп, значит, появляется возможность сделать отчуждение жилья. Но разве иски с такими документами могли принимать к рассмотрению? Это же был кооператив — некоммерческая организация, которая в соответствии с законом, не могла вести деятельность с извлечением прибыли!» — возмущается ростовчанка.
Потерявшие квартиры уверены, что вся эта история с выселением из квартир априори не могла произойти в соответствии со всеми предусмотренными требованиями законов. Однако, по словам горожан, это произошло.
В наличии RostovGazeta есть официальный ответ из прокуратуры Ростовской области, датированный 2019 годом. В нем сообщается, что проверка по делу потерявших квартиры ростовчан проведена не полно. В ее ходе не установлены существенные обстоятельства — «необходимые и достаточные для установления события преступления и принятия законного и обоснованного процессуального решения».
В документе также отмечено, что прибыль КПКГ «Партнерство» составила более 74 миллионов рублей от процентных ставок, пени и штрафов. А извлечение такого дохода считается особо крупным и «относится к категории тяжких преступлений», сроки давности по которому на момент ответа прокуратуры в 2019 году не истекли.
«А потом наступила пандемия, и все наши труды оказались напрасны. Документы передали в Волгодонск — по месту регистрации компании, а там не нашли причин для возбуждения уголовного дела», — говорит Ольга.
Представитель общественной организации, правозащитник Павел Сагайда напоминает, что в 2009 году был принят закон о кредитно-потребительских кооперативах. Их признали некоммерческими организациями.
«Но как тогда некоммерческая организация может давать под проценты денежные средства даже своим участникам кооператива? — недоумевает общественник. — Получается, что на этой волне умные люди на территории Ростовской области под крышей еще более умных людей, которым всегда не хватает денежного довольствия, получаемого за звания и должности, соорганизовались и стали раздавать кредиты? Так, обороты организации в 2009–2010 годах оказались колоссальными».
Правозащитник высказывает мнение, что при совершении любого преступления, при котором пострадали люди — преступления должны быть признаны, виновные наказаны, а пострадавшие должны получить компенсацию.
«Но, очень похоже, что этот кооператив крышевали высокопоставленные должностные лица, которые на протяжении многих лет и до сих пор находятся в строю», — полагает Павел Сагайда.
Спикер напоминает, что неприкосновенность жилища — это конституционное право человека.
«Однако в данном случае в Ростовской области жилье граждан оказалось очень даже „прикосновенным“, когда кому-то потребовалось заработать много денег», — комментирует правозащитник.
По данным портала проверки контрагентов RusProfile, КПК «Партнерство» зарегистрирован в феврале 2009 года. И хотя юридический адрес компании указан в Волгодонске, по словам ростовчан, КПК активно выдавал кредиты в Ростове.
В октябре 2013 года организация прекратила деятельность ввиду преобразования. Правопреемником стало ООО «Партнерство», также зарегистрированное в Волгодонске.
Основным видом деятельности ООО указана покупка и продажа собственного недвижимого имущества и торговля прочими автотранспортными средствами. Сервис проверки контрагентов RusProfile предупреждает, что слишком большое количество разнородных кодов ОКВЭД может являться признаком посредника, не ведущего реальной деятельности.
RusProfile заостряет внимание, что деятельности фирмы убыточна, а эффективность низкая. Выявлены и незначительные признаки компании-однодневки.
По информации СПАРК, ООО «Партнерство» — это компания с высоким риском. В частности, в 2024 году, как сообщает СПАРК, содержащиеся о ней сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными. Не существующими оказались и номера телефонов ООО «Партнерство», указанные в открытом доступе. По этим номерам для выяснения ситуации обращался корреспондент RostovGazeta.
С вопросами о том, как же получилось, что из-за оформления кредита в кредитном потребительском кооперативе граждан ростовчане потеряли свое жилье, редакция еще в декабре 2024 года направила официальный запрос — по указанным в сети электронным адресам ООО «Партнерство». Один из адресов — [email protected] оказался недоступным, о чем сразу предупредил почтовый клиент. Ответ так и не последовал. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, к кому из чиновников Ростовской области в новом году могут возникнуть вопросы.