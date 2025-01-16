«Мы — бомжуем»: как ростовчане лишились единственного жилья из-за долга по кредиту

В наличии RostovGazeta есть постановление судебных приставов о назначении нового срока исполнения. В нем сообщается о выселении из квартиры разменявшего второй год жизни должника (2016 года рождения), и установлении ему нового срока для исполнения требований — до февраля 2018 года. Также в документе указано, что принудительное выселение будет производиться без извещения малыша.