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Posted 1 февраля, 17:08

Published 1 февраля, 17:08

Modified 1 февраля, 17:10

Updated 1 февраля, 17:10

Аномальное потепление до +9 градусов накроет Ростовскую область на выходных

Аномальное потепление до +9 градусов накроет Ростовскую область на выходных

1 февраля 2025, 17:08
Фото: 1MI. Аномальное потепление до +9 градусов накроет Ростовскую область на выходных
Последний зимний месяц в Ростовской области начинается с резкого потепления до +9 градусов, а также усиления осадков и ветра, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

В воскресенье, 2 февраля, в регионе пройдут дожди, а по северу с мокрым снегом. Утром может появиться туман и гололед. Однако днем температура воздуха поднимется до 0…+9 градусов, а ночью — опустится до -3…+4 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду.

В понедельник, 3 февраля, все еще будут идти ливни в сочетании со снегом. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от -5 до +7 градусов Цельсия. Ветер будет идти с севера со скоростью 5-10 метров в секунду.

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Во вторник, 4 февраля, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса. Порывы ветра разгонятся до 18 метров в секунду.

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