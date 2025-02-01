Аномальное потепление до +9 градусов накроет Ростовскую область на выходных

Posted 1 февраля, 17:08
Published 1 февраля, 17:08
Modified 1 февраля, 17:10
Updated 1 февраля, 17:10
В воскресенье, 2 февраля, в регионе пройдут дожди, а по северу с мокрым снегом. Утром может появиться туман и гололед. Однако днем температура воздуха поднимется до 0…+9 градусов, а ночью — опустится до -3…+4 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду.
В понедельник, 3 февраля, все еще будут идти ливни в сочетании со снегом. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от -5 до +7 градусов Цельсия. Ветер будет идти с севера со скоростью 5-10 метров в секунду.
Во вторник, 4 февраля, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса. Порывы ветра разгонятся до 18 метров в секунду.
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