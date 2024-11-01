rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Мокрый снег

Выбрать дату
Ноябрь
Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
1 ноября, 13:42
Октябрь
Жителей Ростова предупредили о снегопаде и нулевой температуре в ближайшие дни
29 октября, 15:46
Видимость на трассах Ростовской области резко ухудшится
Автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на трассах в Ростовской области. Из-за этого увеличивается риск попасть в ДТП.
20 октября, 07:10
Не только снег. Чем еще удивит погода в Ростовской области
В Ростовской области ожидается мокрый снег и туман в ближайшие сутки. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
20 октября, 06:26
Мокрый снег надвигается на Ростовскую область
Несмотря на прогнозы синоптиков, первый снег выпадет в Ростовской области раньше середины ноября. Зимние осадки ожидаются уже 19 октября, сообщает региональный Гидрометцентр.
18 октября, 19:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика