rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 15:46

Published 29 октября, 15:46

Modified 29 октября, 15:48

Updated 29 октября, 15:48

В начале ноября в Ростове прогнозируют дождь со снегом и температуру воздуха в районе нуля

Жителей Ростова предупредили о снегопаде и нулевой температуре в ближайшие дни

29 октября 2024, 15:46
Фото: 1MI. В начале ноября в Ростове прогнозируют дождь со снегом и температуру воздуха в районе нуля
В начале ноября в Ростове прогнозируют дождь со снегом и температуру воздуха в районе нуля, данными о погоде делятся синоптики.

Первую неделю ноября Ростов будут заливать дожди. Температура воздуха опустится до +6 — +8 градусов днём и +2 — +4 градусов ночью. Порывы ветра местами достигнут семи метров в секунду. Сохранятся сильные туманы и облачность.

После 7 ноября в городе станет ещё холоднее. Температура воздуха опустится до +2 — +6 градусов в дневные часы и нуля градусов в вечерние. На город обрушатся дожди со снегом. Но из-за плюсовой температуры снег будет быстро таять.

В третью декаду месяца произойдёт температурный скачок до +18 градусов. Тёплая погода без осадков продержится около недели. К концу ноября снова станет холодно. В Ростов придут заморозки и снегопады.

Экстремальное потепление: какой будет погода в последние дни октября в Ростове
Узнать подробнее

Ранее шиномонтажник рассказал, когда в Ростове пора «переобувать» машины осенью.

Читайте также:
Спортивный директор ФК «Ростов» опроверг отставку тренера Валерия КарпинаНа Ростов-на-Дону обрушится 9-часовая магнитная буряПострадали дети: подробности жесткого ДТП с микроавтобусом на трассе Ростов-Азов
#Виктория Прутковская#Новости#Погода в Ростове#Первый снег в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Дожди в Ростове#Погода в Ростове-на-Дону#Прогноз погоды в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростове#Дожди#Мокрый снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика