Жителей Ростова предупредили о снегопаде и нулевой температуре в ближайшие дни

Posted 29 октября, 15:46
Published 29 октября, 15:46
Modified 29 октября, 15:48
Updated 29 октября, 15:48
Первую неделю ноября Ростов будут заливать дожди. Температура воздуха опустится до +6 — +8 градусов днём и +2 — +4 градусов ночью. Порывы ветра местами достигнут семи метров в секунду. Сохранятся сильные туманы и облачность.
После 7 ноября в городе станет ещё холоднее. Температура воздуха опустится до +2 — +6 градусов в дневные часы и нуля градусов в вечерние. На город обрушатся дожди со снегом. Но из-за плюсовой температуры снег будет быстро таять.
В третью декаду месяца произойдёт температурный скачок до +18 градусов. Тёплая погода без осадков продержится около недели. К концу ноября снова станет холодно. В Ростов придут заморозки и снегопады.