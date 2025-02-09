Итоги недели: упавший дрон перепугал Ростов, а силовики «взяли» главу Минфина

Posted 9 февраля, 17:31
Published 9 февраля, 17:31
Modified 9 февраля, 17:33
Updated 9 февраля, 17:33
Главу министерства финансов Ростовской области задержали силовики 3 января, возле здания регионального правительства. Сразу после этого начались обыски. Сначала силовики нагрянули по месту жительства Федотовой, а затем прибыли на ее место работы.
На нее возбудили дело по признакам превышения должностных полномочий. Следователи установили, что Федотова оформила несколько кредитов для нужд региона на 12 миллиардов рублей по ставке выше 6% годовых.
При этом на тот момент в казне были средства, которые можно было использовать в данных целях. Бюджету региона был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей. Министра арестовали на два месяца.
В суде Федотова призналась, что боится умереть в СИЗО из-за болезни. Несмотря на это, 5 февраля появилась информация, что ее готовят к переводу в изолятор в Москве.
Днем, 3 февраля, в Ростовской области объявили предупреждение о снежном шторме и опасном гололеде. Из-за этого в городе ввели режим повышенной готовности.
Несмотря на это, с утра горожане столкнулись с сугробами и нечищеными улицами. Об этом они рассказали в соцмедиа.
«Ага, на нашей улице утром приехали, почистили кусок, сфоткали и уехали. Вот и вся уборка», — пишет один из интернет-пользователей.
Из-за непогоды сотни деревьев упали на машины и тротуары, оборвали провода. Общественный транспорт вышел на маршрут лишь частично, а по дороге пассажиров ждали жуткие пробки.
Из-за многочисленных сообщений с жалобами на нечищеные улицы прокуратура региона взяла на контроль ситуацию по ликвидации последствий снегопада.
Вечером исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин раскритиковал работу коммунальных служб. По его словам, задача по обеспечению безопасного передвижения по городу не была выполнена должным образом.
Также Александр Скрябин уличил глав некоторых районов во лжи. Выяснилось, что в комментариях под его постами региональные власти писали пользователям неправдивую информацию о работах, связанных с ликвидацией последствий снегопада.
8 февраля на территории Ростовской области была отражена массированная вражеская атака БПЛА.
Ночью, примерно в 02.00 мск, жителей региона разбудили громкие хлопки. Позже врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что Первомайский район Ростова-на-Дону и Чертковский район Ростовской области были атакованы БПЛА.
В результате в Ростове были повреждены окна и оконные рамы более десятка многоэтажек, одной больницы и наркодиспансера. Также пострадали припаркованные автомобили.
Из зданий эвакуировали 68 жильцов, а в Чертковском районе — шесть человек. Там пострадало здание местного предприятия.
Позже в Минобороны рассказали, что всего на территории Ростовской области удалось уничтожить 18 беспилотников.
Днем стало известно, что в результате произошедшего пострадал один человек: жительница региона получила порезы от разбитого стекла.
Из-за последствий атаки в Ростове ввели режим ЧС, а прокуратура поставила на контроль решение вопросов о соблюдении прав пострадавших горожан.
Более того, городские власти сообщили о единовременных выплатах для жильцов домов и пообещали наладить систему смс-оповещения об атаках с воздуха.
Позже исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин дал оценку повреждениям. По его словам, пострадали более семи десятков квартир, а 215 окон разбились.
Как сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, Ростов подвергся атаке дронов типа «Лютый» и «Бобер».