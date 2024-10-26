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Астрономические явления

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Октябрь
Будет видно даже днём: ярчайшую комету смогут увидеть жители Ростовской области
26 октября, 17:41
Сентябрь
Одну из самых ярких комет столетия увидят жители Ростовской области в сентябре
27 сентября, 04:30
У планеты Земля на два месяца появится еще одна «маленькая Луна»
Осенью 2024 года в орбиту Земли влетит астероид. Небесное тело будет вращаться вокруг планеты, как маленькая Луна, сообщает «Новая Хакасия».
17 сентября, 08:25
Встречу Луны и Сатурна смогут наблюдать в небе жители Ростовской области
14 сентября, 18:11
Лунное затмение и противостояние Сатурна могут увидеть жители Ростова в сентябре
3 сентября, 19:15
Август
Астроном оценил вероятность северного сияния в Ростовской области в августе
22 августа, 11:33
Май
Летом жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
3 июня в жители Ростовской области смогут увидеть редкое астрономическое явление — парад планет. В понедельник утром все планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию, сообщил «Дон24» заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького Николай Демин.
23 мая, 14:17
Апрель
Стало известно, кто увидит полное солнечное затмение 8 апреля
Жители Ростовской области не смогут наблюдать за солнечным затмением в понедельник, 8 апреля, сообщает Московский планетарий.
8 апреля, 07:29

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