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2024
Водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Ростове, протаранив машины на светофоре
20 сентября, 06:21
Названы пять моделей машин, которые в Ростовской области покупают чаще всего
В Ростовской области назвали пятерку самых популярных подержанных автомобилей, об этом сообщили донские СМИ.
6 февраля, 14:23
Эксперты прогнозируют крутой скачок цен на авторынке. Чего ждать в Ростове в 2024-м?
16 января, 09:14
2023
Водитель BMW промчался на красный свет и насмерть сбил пешехода в Таганроге
16 декабря 2023, 06:52
Огонь уничтожил Porsche и BMW на подземной парковке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на территории подземной парковки произошел пожар, который охватил два автомобиля, сообщили в региональном УМЧС.
28 октября 2023, 06:54
Водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, погиб один человек, сообщили в региональном УГИБДД.
27 октября 2023, 05:43
Дорогу в Ростовской области засыпало мертвыми курицами
В Ростовской области после автоаварии на дороге оказались куриные полуфабрикаты, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
25 августа 2023, 08:18
Бывший замкомандующего ЮВО попал в ДТП в центре Москвы
В центре Москвы произошла авария, одним из участников которой является бывший заместитель командующего ЮВО, генерал Андрей Гурулев, сообщает Telegram-канал Baza.
24 августа 2023, 12:24
В Ростове-на-Дону продают Porsche за 19 млн и Mercedes за 24 млн рублей
В Ростове-на-Дону в продаже на вторичном рынке есть несколько тысяч машин по цене до 24 миллионов рублей. Какие автомобили продают за огромные деньги, в материале RostovGazeta.
11 августа 2023, 10:07

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