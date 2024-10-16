В школе Ростова произошла давка в узкой раздевалке после уроков

Десятки учеников одной из школ Ростова попали в давку, когда уходили домой после уроков. Информацию из соцсетей подтвердил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.