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Давка

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Итоги дня в Ростовской области: иконы попали на свалку, а дети — в давку у гардероба
16 октября, 17:18
Глава администрации Ростова Логвиненко назвал причины давки в школе № 75
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отчитался о проведенной проверке школы, где накануне днем произошла давка после уроков.
16 октября, 10:43
Инцидент с давкой учеников в школе Ростова-на-Дону дошел до Бастрыкина
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту давки в школе Ростова-на-Дону, сообщает Следком России.
16 октября, 10:06
Следователи начали проверку по факту давки в школе Ростова-на-Дону
По факту происшествия с детьми в одной из школ Ростова организовали процессуальную проверку, сообщает региональный Следком.
16 октября, 09:15
Стала известна причина давки, в которую попали ученики школы в Ростове
Десятки учеников переполненной школы №75 попали в давку днем 15 октября. Что стало причиной столпотворения, сообщают telegram-каналы.
16 октября, 06:00
Прокуратура проверит школу в Ростове-на-Дону после давки учеников в гардеробе
В Ростове прокуратура организовала проверку информацию о давке в детей школе, сообщает пресс-служба ведомства.
16 октября, 05:29
В сеть попало видео с жуткой давкой в школе Ростова-на-Дону
15 октября, 20:44
В школе Ростова произошла давка в узкой раздевалке после уроков
Десятки учеников одной из школ Ростова попали в давку, когда уходили домой после уроков. Информацию из соцсетей подтвердил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.
15 октября, 20:16
Сентябрь
Начался учебный год: полсотни человек столпились на остановке вечером в Ростове
3 сентября, 20:04

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