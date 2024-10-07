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Доватора

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2024
Заведение «Вкусно и Точка» загорелось в Ростове на Доватора
Во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове произошел пожар, сообщает региональное ГУ МЧС.
7 октября, 06:55
Логвиненко рассказал, какие мосты отремонтируют в Ростове
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко раскрыл планы по ремонту мостов в городе, сообщается в его телеграм-канале.
23 апреля, 18:24
Участок на Доватора закрыли в Ростове из-за строительства Западной хорды
В Ростове ограничили движение транспорта по улице Доватора из-за строительства Западной хорды, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
1 марта, 08:12
В Ростове изменится схема движения на Доватора. Показываем на карте
14 февраля, 05:30
Двухуровневую развязку и путепровод построят на Западной хорде в Ростове
23 января, 17:11
2023
В Ростове-на-Дону 14 декабря закрыли МРЭО на Сельмаше
В Ростове-на-Дону в четверг, 14 декабря, временно закрыли отделение №1 МРЭО ГИБДД, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
14 декабря 2023, 07:01
Крупная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за ДТП 27 ноября
27 ноября 2023, 05:06
В Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки
31 октября 2023, 13:33
В Ростове-на-Дону появятся более 340 «умных» светофоров
В Ростове-на-Дону объявили электронный аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ для внедрению интеллектуальных транспортных систем, говорится в материалах госзакупок.
16 августа 2023, 09:20

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