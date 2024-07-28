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Кирпичи

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2024
Погорельцам дома в Батайске выдали каски для защиты от падающих с крыши кирпичей
28 июля, 06:27
Власти прокомментировали жалобы на падающие с неба кирпичи в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону приняли дополнительные меры безопасности после жалоб на падающие со здания кирпичи, сообщили в городской администрации.
11 июня, 13:44
С недостроенной высотки в Ростове на головы прохожих падают кирпичи
В Ростове-на-Дону со строительного объекта на головы прохожих валятся кирпичи, сообщает местный телеграм-канал.
7 июня, 15:08
В Ростове с крыши «Доходного дома Хазизовой» на тротуар и машины летят кирпичи
В центре Ростова пешеходную зону и припаркованные под «Доходным домом Л. С. Хазизовой» автомобили засыпает кирпичами, об этом сообщили местные жители.
6 апреля, 08:09
Столетние здание начало рассыпаться на кирпичи в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону стал осыпаться фасад здания на улице Серафимовича, сообщает Telegram-канал «В курсе Ростов».
18 марта, 06:41
Штормовой ветер скоростью до 72 км/ч обрушится на Ростовскую область с 13 марта
В Ростовской области ожидается опасный ветер скоростью до 72 километров в час, об этом объявили синоптики Ростовского гидрометцентра.
13 марта, 09:05
В Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка
21 февраля, 08:18
Кирпичи со стройки обрушились на несколько машин в Ростове-на-Дону
6 февраля, 04:46
2023
Очевидцы рассказали, что происходит в эпицентре взрыва в Таганроге
В Таганроге прогремел взрыв в центре города, что привело к разрушению кирпичных стен, сообщили очевидцы в соцсетях.
28 июля 2023, 14:43

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