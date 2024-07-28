В Ростове с крыши «Доходного дома Хазизовой» на тротуар и машины летят кирпичи

В центре Ростова пешеходную зону и припаркованные под «Доходным домом Л. С. Хазизовой» автомобили засыпает кирпичами, об этом сообщили местные жители.