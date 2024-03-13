Штормовой ветер скоростью до 72 км/ч обрушится на Ростовскую область с 13 марта

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Метеорологи рассказали, что в ночь на 14 марта в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра с небольшим дождем. По прогнозу синоптиков, ветер усилится до 13 метров в секунду, а скорость порывов увеличится до 18 метров в секунду. При этом температура воздуха будет колебаться от нуля до +7 градусов.
В Ростовской области в целом ветер окажется еще сильнее, его скоростью в четверг, 14 марта, увеличится до 20 метров в секунду — 72 километров в час. Подобные неблагоприятные погодные условия в совокупности с мокрым снегом и дождем могут привести к обрыву ЛЭП, обрушению рекламных щитов и падению деревьев, а потому жителей Ростовской области призывают быть максимально осторожными во время прогулок и тщательно выбирать места для парковки своих транспортных средств, избегая участков рядом с деревьями.
Ранее три автомобиля завалило кирпичами при обрушении стены в Новочеркасске.