Штормовой ветер скоростью до 72 км/ч обрушится на Ростовскую область с 13 марта

В Ростовской области в целом ветер окажется еще сильнее, его скоростью в четверг, 14 марта, увеличится до 20 метров в секунду — 72 километров в час. Подобные неблагоприятные погодные условия в совокупности с мокрым снегом и дождем могут привести к обрыву ЛЭП, обрушению рекламных щитов и падению деревьев, а потому жителей Ростовской области призывают быть максимально осторожными во время прогулок и тщательно выбирать места для парковки своих транспортных средств, избегая участков рядом с деревьями.