Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области

В первый день марта ветер разгонится еще сильнее — до 20 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -3 — +5 градусов. Со 2 по 4 марта ветер не стихнет, местами его порывы будут достигать 22 метров в секунду. Однако осадков в области преимущественно не прогнозируется.