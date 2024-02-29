Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В четверг, 29 февраля, в Ростовской области скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. Небо будет ясным, а температура воздуха составит +3 — +7 градусов.
В первый день марта ветер разгонится еще сильнее — до 20 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -3 — +5 градусов. Со 2 по 4 марта ветер не стихнет, местами его порывы будут достигать 22 метров в секунду. Однако осадков в области преимущественно не прогнозируется.
Однако уже 5 марта ожидается смена циклона. Ветер стихнет до пяти метров в секунду. Вместе с тем в регион вернутся дожди и облачность.
Ранее сообщалось, что аномальное количество осадков обрушилось на Ростов с ноября 2023 года.