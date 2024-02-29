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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области

Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области

29 февраля 2024, 09:02
Фото: 71.mchs.gov.ru
Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области

В Гидрометцентре рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области

Успокоения ветра стоит ждать в Ростовской области не раньше следующей недели, следует из прогноза Гидрометцентра.

В четверг, 29 февраля, в Ростовской области скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. Небо будет ясным, а температура воздуха составит +3 — +7 градусов.

В первый день марта ветер разгонится еще сильнее — до 20 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -3 — +5 градусов. Со 2 по 4 марта ветер не стихнет, местами его порывы будут достигать 22 метров в секунду. Однако осадков в области преимущественно не прогнозируется.

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Однако уже 5 марта ожидается смена циклона. Ветер стихнет до пяти метров в секунду. Вместе с тем в регион вернутся дожди и облачность.

Ранее сообщалось, что аномальное количество осадков обрушилось на Ростов с ноября 2023 года.

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