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Январь
Электробусные маршруты запустят в Ростове с 16 января
13 января, 14:30
Декабрь 2023
Стало известно, какие крупнейшие дороги Ростова отремонтируют в 2024 году
7 декабря 2023, 11:23
Ноябрь 2023
В Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году
29 ноября 2023, 05:30
«Тараканы захватили банкомат»: ростовчан ужаснули насекомые на Ленина
11 ноября 2023, 05:58
«Они агрессивны»: ростовчане попросили решить проблему с бездомными собаками
5 ноября 2023, 11:36
«Женщина без сознания»: серьезная авария с автобусом произошла в Ростове
В Ростове-на-Дону днем в пятницу, 3 ноября, произошла лобовая авария с участием автобуса, сообщили очевидцы в соцсетях.
3 ноября 2023, 13:29
Октябрь 2023
Тысячи жителей Ростова будут оставаться без света на следующей неделе
21 октября 2023, 05:00
Житель Ростовской области пытался убить знакомого гаечным ключом
В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который напал на знакомого с гаечным ключом, сообщили в региональном УСКР.
13 октября 2023, 11:51
Июль 2023
Труп мужчины с пробитой головой обнаружили в Морозовске в гараже 3 июля
В Ростовской области в одном из гаражей обнаружили тело человека с поврежденной головой, сообщают СМИ.
4 июля 2023, 06:53

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