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Метеорологи

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2024
В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в Ростовской области
7 августа, 07:31
На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1
Через пару дней Ростов-на-Дону подвергнется воздействию магнитной бури. Возмущение геомагнитного поля Земли достигнет уровня G1, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
18 июля, 08:48
В Гидрометцентре рассказали, когда спадет рекордная жара в Ростовской области
9 июля, 10:54
Донские синоптики прекратят предсказывать погоду по западным метеоданным
2 марта, 08:41
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
27 февраля, 17:54
Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе. Что говорят метеорологи
Синоптики объявили, когда в январе жителям Ростовской области следует готовиться к мощным магнитным бурям, прогноз составили метеорологи.
5 января, 06:15
2023
Синоптик Чупрова предупредила о неожиданных снегопадах в Ростовской области
6 декабря 2023, 07:12
Аномально теплый ноябрь в Ростове превысил норму осадков на 173%
30 ноября 2023, 13:43
Жара выше +30 градусов вернется в Ростов в воскресенье 30 июля
Температура до +31 градусов поднимется днем в воскресенье, 30 июля, в Ростове, сообщают метеорологи.
30 июля 2023, 05:32

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