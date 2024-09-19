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Мигрант

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2024
Приезжий хотел изнасиловать 14-летнюю девочку на остановке в Ростовской области
19 сентября, 12:56
Мигрант в Ростовской области выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО
3 мая, 06:20
Почти тысячу мигрантов нашли на складах и в ресторанах Ростовской области
9 апреля, 12:11
В Ростовской области сбивают беспилотники, ловят огромных щук и нелегалов
3 февраля, 18:19
Хинштейн подробно рассказал о стычке мигрантов и жителей поселка в Ростовской области
5 января, 04:52
2023
Telegram-каналы заявили о розыске в Ростовской области террориста на Chevrolet Malibu
31 октября 2023, 09:50
Жителя в Ростовской области задержали за спонсирование террористов
30 августа 2023, 08:16
Как мигрант убил человека на улице в Ростове-на-Дону на глазах у детей
В Ростове-на-Дону задержали иностранца, который на улице убил своего родственника. Как это произошло и что грозит подозреваемому, в материале RostovGazeta.
19 июля 2023, 09:44

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