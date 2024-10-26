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Многодетные семьи в Ростовской области

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2024
Многодетных матерей массово отправили на досрочную пенсию в Ростовской области
26 октября 2024, 09:52
Специальные удостоверения будут выдавать многодетным семьям в Ростовской области
7 сентября 2024, 10:39
Путин закрепил статус и льготы для многодетных семей в Ростовской области
Статус многодетной семьи в Ростовской области устанавливается бессрочным, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным.
23 января 2024, 07:36
Количество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза за 10 лет
За последние десять лет число многодетных семей в Ростовской области увеличилось практически в два раза, сообщается на сайте регионального правительства.
2 января 2024, 10:18
2023
В Ростовской области семейная пара стала родителями четверняшек
5 декабря 2023, 15:58
Семьям Ростовской области выделят по 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе
23 ноября 2023, 14:10
В Ростовской области автобусы вручили 16 многодетным семьям
В Ростовской области 16 многодетным семьям вручили микроавтобусы накануне Дня семьи, любви и верности, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
8 июля 2023, 07:51
В Ростовской области от кровотечения после операции погибла мать пятерых детей
В Ростовской области после операции из-за внематочной беременности умерла многодетная мать, подробностями поделились местные СМИ.
5 мая 2023, 10:33
В Таганроге в многодетной семье появился на свет 14-й ребенок
14-й по счету ребенок появился на свет в многодетной семье в Таганроге, сообщили сотрудники местного ЗАГС.
23 апреля 2023, 12:47

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