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Отключение света в Ростовской области

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Февраль 2024
В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
11 февраля 2024, 17:17
Январь 2024
Над городами Ростовской области нависла угроза вновь остаться без света
Климатический фактор, а также общая изношенность сетей стали главными причинами частых отключений света в Ростовской области этой зимой, рассказали «Городу N» в АО «Донэнерго».
24 января 2024, 13:12
Часть Ростовской области осталась без света. Рассказываем, что произошло
Жители Ростова, Морозовска, Семикаракорска, Красного Сулина и других населенных пунктов частично остались без света, рассказали в «Донэнерго».
15 января 2024, 10:46
Новые отключения света произошли в Ростове и Азове 14 января
В Ростове-на-Дону, а также в Азове 14 января отключили электричество, сообщает «Донэнерго»
14 января 2024, 06:40
Декабрь 2023
Голубев рассказал, сколько человек остается без света в Ростовской области
Энергетики в Ростовской области продолжают устранять последствия непогоды, рассказал глава региона Василий Голубев.
17 декабря 2023, 07:28
Ноябрь 2023
Несколько городов в Ростовской области остались без электричества из-за бури
В Ростовской области из-за технических неполадок на сетях без света остались жители сразу нескольких городов, сообщает «Донэнерго».
27 ноября 2023, 07:13
Октябрь 2023
Тысячи жителей в Ростове останутся без света с 16 по 20 октября
В Ростове запланированы отключения электроэнергии в ряде домов с 16 по 20 октября, сообщает «Донэнерго».
14 октября 2023, 06:36
Июнь 2023
Власти рассказали, когда включат свет в Ростове после пожара на ГРЭС
Электроснабжение в Ростовской области должны восстановить в ближайшие часы, заявил губернатор Василий Голубев.
14 июня 2023, 14:56
Отключения света начались в Ростове из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
14 июня 2023, 13:08

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