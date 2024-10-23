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Ретро-поезд

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2024
Ретро-поезд сделает последний рейс из Ростова в Таганрог
Поезд на паровозной тяге совершит последний в этом сезоне рейс из Ростова-на-Дону в Таганрог, сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
23 октября, 07:24
Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону
21 октября, 13:15
Поезд Победы привез в Ростов раритетную военную технику. Что показали жителям?
8 мая, 11:17
Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 8 марта
Поезд на паровозной тяге выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 8 марта, рассказали в министерстве транспорта региона.
3 марта, 13:29
Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 23 февраля и 8 марта
Пригородный поезд на паровозной тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом 23 февраля и 8 марта, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.
16 февраля, 08:17
Стала известна причина отмены ретро поезда в Ростовской области
7 января, 08:29
2023
В Ростовской области с 1 января 2024 года СКППК изменят тариф на перевозку пассажиров
31 декабря 2023, 14:17
В Ростове нашли самых дорогих Дедов Морозов в России
19 декабря 2023, 10:22
В Ростовской области создадут электровоз для работы на Восточном полигоне РЖД
В Новочеркасске изготовят электровоз, который требуется для работы на Восточном полигоне РЖД, сообщили СМИ.
18 июля 2023, 06:32

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