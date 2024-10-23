Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 23 февраля и 8 марта

Пригородный поезд на паровозной тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом 23 февраля и 8 марта, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.