Споры в пандемию коронавируса: что хотели отсудить компании Ростова в марте

Чернышова пишет в чаты жителей ЖК, лично ходит по квартирам, просит проголосовать за ее новую компанию и даже обещает снизить тарифы. При этом жители домов, которых до сих пор «терроризирует» Чернышова, не хотят видеть ни ее, ни вновь созданные управляющие компании предприимчивой женщины. Жильцы направили уже заявления в Госжилинспекцию и прокуратуру, также они намерены обратиться в суд.