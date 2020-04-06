Споры в пандемию коронавируса: что хотели отсудить компании Ростова в марте

Posted 6 апреля 2020, 13:49
Published 6 апреля 2020, 13:49
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
США против жителей Ростовской области
В начале марта американская компания Harman International Industries из Коннектикута подала иск сразу к пяти жителям Ростовской области. Общая сумма иска достигла миллиона рублей, причиной стало нарушение авторских прав, в частности, речь шла о продукции компании под брендом JBL. Самый крупный иск составил 500 тысяч рублей, остальные — по 50 тысяч рублей.
Harman International Industries, являющаяся дочерней организацией Samsung, работает с 1956 года и занимается разработкой электроники.
Власти Ростова против подрядчика по инвентаризации деревьев
В марте не выполнившее в срок инвентаризацию зеленых насаждений в Ростове-на-Дону ООО «Дорожный консалтинг» из Екатеринбурга занесли в реестр недобросовестных подрядчиков.
С компанией заключили договор на сумму более 21 миллиона рублей, до 2 декабря 2019 года исполнитель должен был провести инвентаризацию зеленых насаждений в городе. К указанному сроку работу не выполнили, власти Ростова заподозрили компанию в мошенничестве и обратились в полицию.
В конце декабря заказчик в одностороннем порядке расторг контракт, а Департамент ЖКХ направил информацию в Ростовское УФАС с целью включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.
Спорная недвижимость в Нахичевани
Кладбищенская армянская церковь святого Иоанна Предтечи (Сурб-Карапет) в очередной раз не смогла отсудить расположенную в Нахичевани в Ростове недвижимость у Минобороны.
Иск к Северо-Кавказскому управлению Минобороны с требованием отдать исторические здания на 14-й линии, 68 в, а, б, литеры «А», «Б», «В», а также участок под ними площадью более восьми тысяч квадратных метров церковь подала еще в 2019 году. До революции объект принадлежал церкви, в этих помещениях располагались дом священника, богадельня с приютом, столовой и служебная постройка.
После здания отошли Минобороны, с 2009 года церковь пытается вернуть недвижимость, но неизменно получает отказ судебных органов.
Жители Ростова против управляющей компании
Жители ЖК «Поляна» и «Спутник» не могут избавиться от назойливой владелицы управляющей компании «Атмосфера-2013». Более семи лет жильцы домов добивались разрыва контракта с УК и с ее владелицей Ларисой Чернышовой. В итоге из-за многомиллионных долгов УК «Атмосфера-213» признали банкротом, но ее владелица не успокоилась, она создала новую управляющую компанию ООО «УК «Эгида» и просит все тех же жителей «немедленно» подписать с ней договор.
Чернышова пишет в чаты жителей ЖК, лично ходит по квартирам, просит проголосовать за ее новую компанию и даже обещает снизить тарифы. При этом жители домов, которых до сих пор «терроризирует» Чернышова, не хотят видеть ни ее, ни вновь созданные управляющие компании предприимчивой женщины. Жильцы направили уже заявления в Госжилинспекцию и прокуратуру, также они намерены обратиться в суд.
Банкир-мошенник
В конце марта в Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего владельца обанкротившегося «Стелла-банка» Александра Ерхова.
В феврале 2019 года Ерхова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как стало известно следствию, Ерхов выкупил банк у его основателя Константина Аверина и доверил оперативное управление финансовой организацией команде своих менеджеров. Банк использовал реквизиты фиктивных коммерческих компаний, которые не осуществляли реальную деятельность, подставных физических лиц и выдавал заведомо невозвратные кредиты. Кредитные деньги похитили, а банк обанкротился, но Ерхов своей вины так и не признал, утверждая, что невозвратные кредиты выдавали при прежнем владельце «Стелла-банка».
Кроме Ерхова, в качестве обвиняемых по делу о хищениях в банке проходят бывший член совета директоров финансовой организации Регина Панайотиди, признавшая свою вину частично, и руководитель московского филиала Радмила Бессонова, которая дала признательные показания.