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Posted 6 апреля 2020, 13:49

Published 6 апреля 2020, 13:49

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Споры в пандемию коронавируса: что хотели отсудить компании Ростова в марте

6 апреля 2020, 13:49
В марте, когда в мире объявили пандемию коронавируса, в Ростовской области приняли решения по ряду громких экономических дел, самые заметные в материале RostovGazeta.

США против жителей Ростовской области

В начале марта американская компания Harman International Industries из Коннектикута подала иск сразу к пяти жителям Ростовской области. Общая сумма иска достигла миллиона рублей, причиной стало нарушение авторских прав, в частности, речь шла о продукции компании под брендом JBL. Самый крупный иск составил 500 тысяч рублей, остальные — по 50 тысяч рублей.

Harman International Industries, являющаяся дочерней организацией Samsung, работает с 1956 года и занимается разработкой электроники.

Власти Ростова против подрядчика по инвентаризации деревьев

В марте не выполнившее в срок инвентаризацию зеленых насаждений в Ростове-на-Дону ООО «Дорожный консалтинг» из Екатеринбурга занесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

С компанией заключили договор на сумму более 21 миллиона рублей, до 2 декабря 2019 года исполнитель должен был провести инвентаризацию зеленых насаждений в городе. К указанному сроку работу не выполнили, власти Ростова заподозрили компанию в мошенничестве и обратились в полицию.

В конце декабря заказчик в одностороннем порядке расторг контракт, а Департамент ЖКХ направил информацию в Ростовское УФАС с целью включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Спорная недвижимость в Нахичевани

Кладбищенская армянская церковь святого Иоанна Предтечи (Сурб-Карапет) в очередной раз не смогла отсудить расположенную в Нахичевани в Ростове недвижимость у Минобороны.

Иск к Северо-Кавказскому управлению Минобороны с требованием отдать исторические здания на 14-й линии, 68 в, а, б, литеры «А», «Б», «В», а также участок под ними площадью более восьми тысяч квадратных метров церковь подала еще в 2019 году. До революции объект принадлежал церкви, в этих помещениях располагались дом священника, богадельня с приютом, столовой и служебная постройка.

После здания отошли Минобороны, с 2009 года церковь пытается вернуть недвижимость, но неизменно получает отказ судебных органов.

Жители Ростова против управляющей компании

Жители ЖК «Поляна» и «Спутник» не могут избавиться от назойливой владелицы управляющей компании «Атмосфера-2013». Более семи лет жильцы домов добивались разрыва контракта с УК и с ее владелицей Ларисой Чернышовой. В итоге из-за многомиллионных долгов УК «Атмосфера-213» признали банкротом, но ее владелица не успокоилась, она создала новую управляющую компанию ООО «УК «Эгида» и просит все тех же жителей «немедленно» подписать с ней договор.

Чернышова пишет в чаты жителей ЖК, лично ходит по квартирам, просит проголосовать за ее новую компанию и даже обещает снизить тарифы. При этом жители домов, которых до сих пор «терроризирует» Чернышова, не хотят видеть ни ее, ни вновь созданные управляющие компании предприимчивой женщины. Жильцы направили уже заявления в Госжилинспекцию и прокуратуру, также они намерены обратиться в суд.

Банкир-мошенник

В конце марта в Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего владельца обанкротившегося «Стелла-банка» Александра Ерхова.

В феврале 2019 года Ерхова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как стало известно следствию, Ерхов выкупил банк у его основателя Константина Аверина и доверил оперативное управление финансовой организацией команде своих менеджеров. Банк использовал реквизиты фиктивных коммерческих компаний, которые не осуществляли реальную деятельность, подставных физических лиц и выдавал заведомо невозвратные кредиты. Кредитные деньги похитили, а банк обанкротился, но Ерхов своей вины так и не признал, утверждая, что невозвратные кредиты выдавали при прежнем владельце «Стелла-банка».

Кроме Ерхова, в качестве обвиняемых по делу о хищениях в банке проходят бывший член совета директоров финансовой организации Регина Панайотиди, признавшая свою вину частично, и руководитель московского филиала Радмила Бессонова, которая дала признательные показания.

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