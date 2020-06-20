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Кишечную палочку нашли в мясных полуфабрикатах на прилавках Ростова

20 июня 2020, 13:10
Фото: pixabay.com
В пяти из двадцати отобранных в Ростовской области образцов мясных полуфабрикатов нашли кишечную палочку, сообщили в региональном центре стандартизации и метрологии.

Как пишет «Дон 24», кишечную палочку выявили во время лабораторных исследований по программе защиты прав потребителей. Кроме того, в образцах было превышено количество мезофильных и анаэробных микроорганизмов, что может привести к пищевому отравлению.

Проверка молока показала, что в отобранных образцах есть продукты невысокого качества, встречаются и фальсификаты.

В 2020 году число проверок продукции увеличили в пять раз, в ближайшее время проверят рыбную продукцию, школьную форму и детское постельное белье.

Ранее кишечную палочку нашли в продаваемой в Ростове красной икре.

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#Новости#Происшествия
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