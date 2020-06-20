Кишечную палочку нашли в мясных полуфабрикатах на прилавках Ростова

Как пишет «Дон 24», кишечную палочку выявили во время лабораторных исследований по программе защиты прав потребителей. Кроме того, в образцах было превышено количество мезофильных и анаэробных микроорганизмов, что может привести к пищевому отравлению.
Проверка молока показала, что в отобранных образцах есть продукты невысокого качества, встречаются и фальсификаты.
В 2020 году число проверок продукции увеличили в пять раз, в ближайшее время проверят рыбную продукцию, школьную форму и детское постельное белье.