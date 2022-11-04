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Дождливую погоду пообещали ростовчанам 5 ноября

4 ноября 18:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в субботу, 5 ноября, будут идти дожди, которые завершатся вечером, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

Температура в этот день поднимется до восьми градусов. Осадки начнутся с вероятностью 65%.

В воскресенье и понедельник прогнозируют облачную погоду с температурой семь градусов. Должен усилиться ветер до шести метров в секунду. Ранее в городе неоднократно падали деревья из-за сильных порывов, поэтому следует быть внимательными.

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В следующие два дня ветра не будет, а температура составит восемь градусов. Синоптики осадков не обещают.

Ранее жителей Таганрога встревожил смерч в акватории Таганрогского залива. Они были обеспокоены, что непогода может прийти и в их родной город.

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