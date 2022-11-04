Температура в этот день поднимется до восьми градусов. Осадки начнутся с вероятностью 65%.
В воскресенье и понедельник прогнозируют облачную погоду с температурой семь градусов. Должен усилиться ветер до шести метров в секунду. Ранее в городе неоднократно падали деревья из-за сильных порывов, поэтому следует быть внимательными.
В следующие два дня ветра не будет, а температура составит восемь градусов. Синоптики осадков не обещают.
Ранее жителей Таганрога встревожил смерч в акватории Таганрогского залива. Они были обеспокоены, что непогода может прийти и в их родной город.