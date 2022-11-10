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Отец и сын из Ростовской области стали экипажем одного танка во время СВО

Вчера, 14:32
Фото: mil.ru
Семья из Ростовской области попросила определить их в один экипаж во время частичной мобилизации и направления в зону СВО, об этом рассказали в Telegram-канале Readovka.

В издании представили сюжет, в котором рассказали о судьбе военнослужащих из Ростовской области с позывными «Отец» и «Козырь», которые приходятся друг другу отцом и сыном и попросили служить в одном экипаже во время участия в специальной военной операции на Украине. К ним же присоединился их земляк, который родом из того же поселка. 

Командир рассказал, что до СВО они с сыном продолжительное время были коллегами и работали слесарями на предприятии по ремонту автомобилей «КамАЗ», сейчас «Козырь» стал подчиненным своего отца и служит в качестве механика-водителя.

«Сыну пришла повестка 25 сентября, а мне на следующий день», — рассказал «Отец», а его сын сообщил, что во время службы во всем слушается приказов своего отца, да и служба у них идет легко, так как весь экипаж, включая их земляка, хорошо взаимодействует между собой. 

Ранее мобилизованный агроном рассказал, как обучают военнослужащих на подготовке к СВО.

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