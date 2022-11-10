«Сыну пришла повестка 25 сентября, а мне на следующий день», — рассказал «Отец», а его сын сообщил, что во время службы во всем слушается приказов своего отца, да и служба у них идет легко, так как весь экипаж, включая их земляка, хорошо взаимодействует между собой.