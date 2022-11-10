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В Ростовской области заблокировали 10 сайтов, торговавших транквилизаторами

Вчера, 08:07
Фото: Антинаркотическая комиссия СК
В Ростовской области под блокировку попали 10 сайтов, незаконно поставлявших транквилизаторы, сообщил Росздравнадзор.

В Ростовской области Росздравнадзор заблокировал 10 сайтов, занимавшихся незаконной продажей транквилизаторов. Уточняется, что работа таких ресурсов угрожает здоровью и жизни людей, так как транквилизаторы может назначить только врач. Приобретать же медикамент следует строго по рецепту в аптеках. Это обосновано специфическими свойствами этого вида лекарств, так как от неправильно подобранного транквилизатора тревога может, наоборот, усилиться.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области для борьбы с «аптечной наркоманией» появятся новые формы рецептов.

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#Новости#Ростовская область#Наркотики#Алина Заярная
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