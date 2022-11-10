В Ростовской области Росздравнадзор заблокировал 10 сайтов, занимавшихся незаконной продажей транквилизаторов. Уточняется, что работа таких ресурсов угрожает здоровью и жизни людей, так как транквилизаторы может назначить только врач. Приобретать же медикамент следует строго по рецепту в аптеках. Это обосновано специфическими свойствами этого вида лекарств, так как от неправильно подобранного транквилизатора тревога может, наоборот, усилиться.