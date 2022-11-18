Сейчас основным производителем является «Автоваз», который поставляет на рынок устаревшую «Ладу Гранта». В продаже есть упрощенные версии без подушек безопасности.
В производстве находятся также «Lada Niva Legend» и «Lada Niva Travel», «УАЗа», но и эти модели новыми назвать нельзя. Кроме того, в Туле проводится сборка китайского «Haval».
Всего же в стране убрали с производства 13 моделей машин. Некоторые производители ушли навсегда, а другие остановили конвейеры временно. С начала года продажи новых машин по сравнению с таким же периодом 2021 года упали на 60%.
Но если не обращать на это все внимания и рассматривать статистику только за сентябрь и октябрь, то получается, что ситуация улучшается. Издание пишет, что отношение власти к российскому автопрому переходит из плоскости статистики в плоскость веры.
Согласно последним данным, есть только одна марка, которая в 2022 году продала больше машин, чем в 2021 году. Здесь говорится о премиальном корейском бренде «Genesis», прибавка у которого составила 27 машин. Все они были импортированы.
Но надежда еще есть, ведь сборочные предприятия говорят о скором запуске конвейеров с новыми моделями. Но, кто станет будущими партнерами, они держат в секрете.
Эксперты не рассматривают никакие варианты, кроме китайских компаний. Даже Иран не хочет заходить на российский рынок и готов только к импорту.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что причинами являются санкции, которых многие боятся.
Вместе с этим эксперты говорят о минимальных шансах того, что российские бизнесмены уговорят китайских партнёров на локальную сборку вместо прямого импорта. Даже если это случится, то все может ограничиться «отверточной» сборкой. Это когда на почти готовую машину вешают колеса и незначительные элементы.
«Китайский автопром ждет отток желающих приобрести транспорт, поскольку покупательская способность россиян снизилась. Плюс отношение к китайскому автопрому не лучшее. Эти автомобили приобретают от безысходности», — заявил глава Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков.
Гендиректор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова рассказала, что в короткие сроки такие производства создать невозможно.
«Слепая вера без оглядки на факты иногда бывает полезна для поддержания бодрости и оптимизма, но и про реальность забывать нельзя», — подытожили «Новые известия».