Вместе с этим эксперты говорят о минимальных шансах того, что российские бизнесмены уговорят китайских партнёров на локальную сборку вместо прямого импорта. Даже если это случится, то все может ограничиться «отверточной» сборкой. Это когда на почти готовую машину вешают колеса и незначительные элементы.